Celebra Palacio de Pioneros José Luis Miranda su 65 aniversario

El martes 31 de marzo se inauguró la Sala de Historia del Palacio de Pioneros José Luis Miranda, como parte de la jornada por el 65 aniversario de creado ese centro, para el disfrute de los niños y adolescentes santaclareños.

La Ms. C. María Teresa Hernández Enríquez, directora del Palacio de Pioneros José Luis Miranda, fue reconocida por su impronta en el quehacer educacional del centro. (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

En este lugar, por varios años se han desarrollado actividades encaminadas,qawwq no solo a la formación vocacional y orientación profesional de niños y jóvenes, sino también culturales, deportivas, recreativas y del Movimiento Pioneros Exploradores.

«Mi Palacio está de fiesta» es el título del concurso con el que dicha institución convoca a todos los pioneros de las diferentes enseñanzas para que presenten sus experiencias, a través de las modalidades de poesía, dibujo, literatura y audiovisuales. Esta ocasión fueron premiados seis pioneros de diferentes seminternados de la ciudad.

Seis pioneros resultaron premiados con el concurso «Mi Palacio está de fiesta». (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

También se reconoció la labor de los instructores en el Palacio de Pioneros, quienes, desde sus inicios, en cada encuentro de los Círculos de Interés trabajan en la orientación vocacional y contribuyen, asimismo, con la formación de valores. «Disciplina, trabajo en equipo y creatividad han aportado a niños y adolescentes para su futuro profesional», comenta María Teresa Hernández Enríquez, directora de ese cetro.

Y añade que «65 años se dice muy fácil, pero también es mucho trabajo de personas que dieron de sí para lograr este Palacio del Pionero. Y a partir del 2018, que se reanudó, que se realizó una restauración acá, ha sido más acogedor para los niños en todas sus manifestaciones».

Los niños fueron los propios protagonistas de la celebración. (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

«Aún nos quedan muchísimos retos por delante. De trabajo, esfuerzo, dedicación y convencimiento a la familia y a los niños para esa orientación en todas las áreas, principalmente en la de educación. Nuestro reto social es el mismo: contribuir a la formación vocacional de niños y adolescentes», concluyó.