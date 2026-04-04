Pioneros y jóvenes villaclareños celebraron su día

El Palacio de los Pioneros José Luis Miranda, de Santa Clara, acogió este 4 de abril una jornada festiva que reunió a cientos de niños, adolescentes y jóvenes, en homenaje al aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y el 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

La celebración estuvo marcada por actividades culturales y recreativas. Se presentaron agrupaciones teatrales, como el Guiñol de Santa Clara, proyectos de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, además de iniciativas del Centro Provincial del Libro y la Literatura y del Centro Provincial de Cine. El Inder (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación) organizó juegos recreativos y deportivos, incluyendo exhibiciones de béisbol de las pequeñas ligas y competencias electrónicas.

Vladimir Hernández Meneses, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la UJC, resaltó que «no había mejor manera de celebrar estos aniversarios que poniendo en función de nuestros niños y jóvenes a varios organismos. En medio de las carencias, podemos buscar alternativas para no pasar por alto la fiesta y los deseos de celebrar del pueblo cubano».

(Foto: Amalia Ramírez Rodríguez)

Durante el acto, que contó con la presencia de Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en la provincia, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora villaclareña, recibieron reconocimientos niños y jóvenes. La Distinción 4 de Abril fue otorgada a pioneros destacados por su disciplina y solidaridad, así como a guías bases de la OPJM que han consagrado su vida a la formación de nuevas generaciones. La UJC, por su parte, entregó carnés de militancia a jóvenes que se incorporan a sus filas, reafirmando el compromiso con la continuidad revolucionaria.

La voz pioneril también tuvo protagonismo. Mariana Isabel Rodríguez Merás, estudiante de la Escuela Secundaria Básica José Martí, pronunció un comunicado en representación de sus compañeros: «Hoy vine a expresar cómo nos sentimos como organización y cómo podemos honrar nuestra patria a través de lo aprendido. Este acto demuestra que estamos dispuestos a continuar con lo que hemos visto a lo largo de la historia de la Revolución, mezclando cultura y política, y reafirmando el amor por nuestras tradiciones».

El entusiasmo de los jóvenes estuvo presente en cada momento de la jornada. José Miguel García Hernández, miembro del Buró Municipal de la UJC en Santa Clara, subrayó con emoción: «Ha sido un día impresionante para todos los jóvenes santaclareños y villaclareños. La entrada de los pioneros en el tren simbolizó la algarabía de un nuevo aniversario, latiendo con fuerza en el futuro de Cuba. Este 64 aniversario de la UJC marca el inicio de un periodo donde estaremos más fortalecidos y resistentes que nunca».

La jornada de este 4 de abril en Villa Clara fue, sin dudas, una celebración donde se reafirmaron los valores y la confianza en las nuevas generaciones. Una fiesta para celebrar a la niñez y la juventud cubana, quienes siguen siendo protagonistas en la construcción del futuro.