Quemado de Güines rememora la gesta del 8 de abril en su aniversario 68

Como cada año, la memoria se vuelve acto en Quemado de Güines. Este miércoles 8 de abril, el pueblo quemadense conmemoró el aniversario 68 del asalto al cuartel de la guardia rural, una gesta comandada por Víctor Bordón Machado, con el objetivo de tomar armas y apoyar la huelga del 9 de abril.

El tributo central tuvo lugar en el memorial erigido en la escuela primaria Mártires del 8 de abril, donde se honró a los cinco hijos del territorio que fueron cruelmente ejecutados por la dictadura batistiana como represalia por aquella acción heroica.

Acto en conmemoración de las acciones del 8 de abril en Quemado de Güines. (Foto: Daniela Beatriz Artiles Rivero)

Encabezaron la ceremonia Boris Luis Herrera Pérez, jefe del departamento de control y ayuda del Comité Provincial del PCC en Villa Clara; Yoliser Garmendía Lombera, primera secretaria del Partido en Quemado de Güines; y Osmel Pérez Negrín, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Además, asistieron como invitados varios combatientes de la Revolución Cubana del territorio.

En medio de la conmovedora jornada, Dunieskis Pizzani Arencibia, combatiente internacionalista, expresó con evidente emoción a nuestra emisora lo que representa para los quemadenses esta fecha clave:

«El 8 de abril es la efemérides de mayor significación para Quemado de Güines. Representa la rebeldía del pueblo, el valor, el ímpetu y el heroísmo de su juventud, que en 1958 estuvo a la vanguardia en la defensa de la Revolución y en la guerra de liberación nacional. Por todo ello, posee un simbolismo sin precedentes», sentenció.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de Abilio Cicilio Sánchez, presidente de la Asociación de Combatientes en Quemado de Güines, quien en su discurso resaltó la vigencia del ejemplo de estos mártires y la lealtad del pueblo quemadense hacia la Revolución.

Peregrinación hacia el cementerio municipal. (Foto: Daniela Beatriz Artiles Rivero)

Al concluir la ceremonia, los asistentes protagonizaron una peregrinación hacia el cementerio municipal para depositar ofrendas florales ante las tumbas de los caídos.

Una vez más quedó evidenciado que el sacrificio de aquellos jóvenes sigue guiando los pasos de las nuevas generaciones. (Daniela Beatriz Artiles Rivero)