Los vegueros aprietan la salida de la cosecha

Cinco palabras, en apariencias, cualquiera las hilvana de manera rápida y con coherencia: dos millones de cujes de tabaco cosechados en la actualidad en Villa Clara, y todavía resta un 36% del área sembrada por acopiar y beneficiar en casas de curación.

Y es que el tabaco agrícola, no solo en la provincia, retoma el ritmo del motor económico del país. Los agrícolas del territorio llegaron a las 1561.50 hectáreas de suelos plantados con variedades recomendadas y dejaron atrás las 1215 ha registradas en la campaña pasada, al tiempo que superaron en 1.5 las previstas en la contienda actual.

Placetas, por sus resultados en la siembra, con unas 713,42 ha —679,58 vivas—, lleva la «voz cantante» en un territorio que vaticina rendimientos agrícolas por encima de 1.07 t/ha obtenidos por la provincia el pasado año.

El programa de construcción y reparación de aposentos está dentro de las prioridades del desarrollo tabacalero según las áreas agrícolas en incremento. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Con esos guarismos nadie duda que, de las 1756 toneladas planificadas por la provincia al concluir un período en el cual restan unas 560 ha con rama verde de óptimas condiciones por recolectar y llevar a las casas de curación, los montos en cantidad se traduzcan en ascensos de la calidad del tabaco para la exportación, el consumo nacional y la cigarrería.

Desde redes sociales se asegura que, en el período actual, la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella en Villa Clara rebasó las planificaciones de rama beneficiada, en especial la destinada a la exportación. También los ingresos totales, las ventas netas, la utilidades, el valor agregado y la productividad del trabajo alcanzaron volúmenes superiores a los acordados.

Cuando todavía resta trecho por andar entre los vegueríos para el cierre de cosecha, desde ahora y a pesar de las limitaciones en combustibles y otros insumos, ya se piensa en la campaña de viveros y el propósito de sembrar en la contienda futura unas 2 000 hectáreas de tabaco, en los cultivos de tapado y al sol, con metas superiores a las que se agenciarán en el presente.