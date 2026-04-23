Continúa recogida de firmas por la Patria en Villa Clara

Trabajadores de la Empresa Provincial Productora de Alimentos (EPPA) de Villa Clara respaldaron con su rúbrica el documento Mi firma por la Patria, donde ratificaron la decisión inquebrantable de defender la soberanía nacional y las conquistas de la Revolución.

Durante el acto efectuado en la mañana de este jueves, 23 de abril, en la sede de la dirección provincial de esa entidad en Santa Clara, los trabajadores firmaron el documento de condena al genocida bloqueo y al cerco económico que mantienen los Estados Unidos contra Cuba.

Adys Jauriga Jacomino, directora de capital humano de la EPPA, expresó que la rúbrica respalda las palabras de Miguel Díaz Canel Bermúdez, cuando afirmó que el carácter socialista de la Revolución no es una frase del pasado, sino el escudo del presente y la garantía del futuro. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

En la cita obrera, Adys Jauriga Jacomino, directora de capital humano de la EPPA, expresó que el gremio respaldó con su firma las palabras de Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, pronunciadas en la histórica esquina de 23 y 12 en La Habana el pasado 16 de Abril, cuando afirmó que el carácter socialista de la Revolución no es una frase del pasado, sino el escudo del presente y la garantía del futuro.

Durante la rúbrica del documento Mi firma por la Patria, el director técnico de la EPPA, Gerardo Álvarez Roche, manifestó que la firma demuestra la voluntad del sector de continuar con los aportes de alimentos, aun en condiciones difíciles.

Asimismo, destacó que, en medio de un escenario adverso, la empresa prosigue la búsqueda de alternativas para elaborar alimentos con extensores y derivados de la agricultura, y a través de producciones cooperadas con los diferentes actores de la economía.

Por su parte, Yuniesky Rodríguez Hernández, director de la Unidad de Aseguramiento al Transporte de la EPPA, dijo que la firma ratifica el compromiso histórico de los cubanos con Fidel y los héroes de la Patria, como muestra de fidelidad a la Revolución.

En la ceremonia los trabajadores de la entidad firmaron el documento de condena al cerco económico que mantienen los Estados Unidos contra Cuba. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Asimismo, se refirió a los aportes que realizan a barrios vulnerables en la capital provincial y otros municipios, adonde llevan con sistematicidad alimentos elaborados para compartir lo que tienen con el pueblo.