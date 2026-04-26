Placetas vuelve a la noticia

Días atrás hablamos sobre Placetas, la Villa del Tabaco, y ahora ya es noticia: retoman por segundo año consecutivo la bandera de Vanguardia Nacional y no detienen el andar productivo en un sector que desde el cultivo de la rama, su beneficio y las escogidas, apenas dispone de 202 trabajadores en labores económicas que registraron al concluir el pasado diciembre unos 600 millones de pesos y más de 50 en utilidades.

Joaquín González Castro, timonel en el despertar y consolidación del desarrollo tabacalero del municipio de Placetas. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Las cifras las confirmó durante la actual semana Joaquín González Castro, director de la Unidad Empresarial de Base de Tabaco La Estrella en ese municipio. También precisó que, sin concluir la cosecha —porque todavía tienen suficientes vegueríos en desarrollo y realizan acopios de rama verde—, el millón de cujes recolectados pasó al olvido.

De un año a otro las áreas de siembra, la producción y las ventas a las industrias del torcido y la cigarrería suben un 20 % con solo 94 productores que, desde sus respectivas fincas, se adjudican por igual el cultivo de tabaco tapado, una tecnología que por su conocimiento y extensión gana prestigio, así como el denominado sol ensartado.

Un lustro atrás apareció el primer despegue agrícola con aquellas 120 hectáreas de plantación, pero ahora la parada llegó a 713,42 y un 74,4 % de crecimiento en relación a la superficie prevista.

En la campaña antepasada la provincia cosechó un millón 014 mil cujes, y en la siguiente se rebasó esa cuantía en unos 860 mil y en la actual ya superó los dos millones, cantidad que representa crecimientos sostenidos en la producción y en lo cual destacan productores líderes de Placetas, significó González Castro.

En ese acontecimiento trascienden las 23 escogidas existentes en fincas individuales de campesinos, así como otras tres homólogas estatales que funcionan en el municipio.

Placetas, al igual que los municipios pinareños de San Luis y San Juan y Martínez, se ubica entre los territorios que más tabaco tapado siembra en el país. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Esos resultados económico y productivo permiten incrementar el salario a los trabajadores estatales y también en las fuerzas contratadas por los campesinos. Los hechos fundamentan que, a pesar de las limitaciones con combustibles o madera para casas de curación, mantienen la disposición de acopiar unas 200 toneladas de tabaco que existen en fases de cosecha.

Son méritos que valieron en el actual período para ratificar por segundo año consecutivo la bandera de Vanguardia Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), un galardón que, dentro del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, también ostenta la Empresa del ramo en la provincia y la estación Experimental de Tabaco en Manicaragua.