Recibe EMI Batalla de Santa Clara Bandera de Honor de la Unión de Jóvenes Comunistas

La Empresa Militar Industrial (EMI) Batalla de Santa Clara, recibió este martes la Bandera de Honor de la Unión de Jóvenes Comunistas, que fuera entregada al colectivo juvenil por el mayor Yosiel Leiva Méndez, miembro del Comité Nacional de la UJC y jefe de la Dirección Política de las FAR.

Sobre el otorgamiento del alto estímulo, Laura Danae Ruiz Cuan, secretaria general del Comité de la UJC de esa empresa estatal socialista, expresó a Vanguardia, que merecer el distintivo constituye un inmenso honor para jóvenes consagrados con una trayectoria ascendente.

Avalan el reconocimiento el esfuerzo cotidiano, con turnos de 24 horas y una producción continua, y el apoyo a procesos inversionistas e innovadores.

El colectivo de la EMI Batalla de Santa Clara, inmerso en nuevas inversiones, recibió con regocijo la Bandera de Honor de la UJC. (Foto: CMHW)

La ocasión fue propicia para entregar la Distinción Abel Santamaría Cuadrado al capitán Mario Julio López Varela de la EMI Comandante Ernesto Che Guevara, aval que se otorga a jóvenes con cualidades excepcionales y participación en disímiles tareas.

López Varela se refirió a las innovaciones desarrolladas por el colectivo juvenil que representa, y mencionó las inventivas aportadas durante el combate contra la COVID-19 para mantener en funcionamiento los respiradores artificiales y salvar vidas humanas.

Hermes Aguilera Pérez, primer secretario de la UJC en Villa Clara, entregó la Distinción Abel Santamaría Cuadrado al capitán Mario Julio López Varela de la EMI Comandante Ernesto Che Guevara, reconocimiento otorgado por la UJC Nacional a jóvenes con cualidades excepcionales. (Foto: Cortesía de la EMI Batalla de Santa Clara)

En el acto político cultural efectuado este martes en los predios de esa entidad con sede en la capital villaclareña, también se rindió tributo al Héroe Nacional José Martí en el aniversario 131 de su caída en combate.

La ceremonia fue presidida por Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido, y Hermes Aguilera Pérez, prime secretario de la UJC en Villa Clara, así como por los coroneles Yuri Delgado Milián, segundo jefe del Departamento Político Partidista del Sistema Empresarial de las FAR, y por Demetrio Valdivia Sosa, jefe de la Sección Política de la Región Militar en Villa Clara, y José Ramón Suárez Castillo, director general de esa empresa.