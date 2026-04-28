MiPymes de Santa Clara sellan su compromiso con el desarrollo local y la soberanía

En nombre de sus compañeros, habló Lázaro Fidel Hernández Hernández, trabajador de Talleres Albe, al explicar qué significaba para él la firma que acababa de realizar. «Estamos defendiendo nuestra patria, que es nuestra casa. Estamos defendiendo un modelo que es el que debe privar en el mundo: donde todos tengan su espacio, su capacidad, donde no haya diferencia ni humillados ni humilladores como existe en el mundo entero».

Alberto Yera Lugo, al frente de Talleres Albe, explicó que el objetivo inmediato de su empresa es brindar una solución a una necesidad acuciante del tejido productivo cubano. «Queremos hacerle llegar a las empresas y personas naturales un mecanismo de venta que sea cien por ciento en moneda nacional. Hoy las empresas no tienen capacidad de pago en el exterior, y requieren, incluso la estatal, de ese pago para la comercialización de vehículos».

Talleres Albe trabaja junto al gobierno en la creación de una empresa mixta con la industria nacional. El modelo es ambicioso: la mipyme importaría las partes y piezas, y la producción cooperada con la permitiría el ensamblaje y la certificación. Así, cualquier empresa o persona natural podría acceder a un vehículo eléctrico o híbrido pagando íntegramente en moneda nacional mediante los canales electrónicos del país.

El encargo social no se queda en la proyección comercial. Yera Lugo enumeró acciones concretas que ya marcan huella en la provincia: la reparación de una sala de ortopedia en el hospital y la entrega de diez triciclos eléctricos para el proceso de hemodiálisis. Además, la empresa practica un reciclaje integral: el cartón y el nylon vuelven como materia prima, y las cajas de madera que protegen las motos importadas se donan a la fábrica de ataúdes.

Por su parte, José Ángel González Alemán, organizador de Alemanes Express, relató cómo su proyecto pasó de ser un Trabajador por Cuenta Propia a consolidarse como MiPyme integrada a las tareas priorizadas del gobierno. “Debido a la demanda de importación y comercialización, me fui incrementando, y me tuvieron que replantear como proyecto de desarrollo local. Fuimos asumiendo las tareas asignadas por el gobierno, sobre todo en el plan energético y las energías renovables”, explicó.

El encargo social de Alemanes Express es igualmente palpable. Hace apenas dos meses entregaron en condiciones óptimas la sala de trasplante renal del hospital Arnaldo Milián Castro. Ahora trabajan en la restauración de la escuela Ernesto Che Guevara, en la casa de abuelitos y en la construcción de un parque ecológico en una esquina que hoy ocupa un vertedero de alto impacto ambiental.