Otro soplo solidario

Días atrás, en el laboreo continúo de una finca agropecuaria, la conversación del productor hizo recordar aquella frase lapidaria pronunciada por Sancho Panza, el escudero de don Quijote, a punto de finalizar la inmortal novela de Cervantes, cuando el fabuloso personaje dijo: «Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano», como hombre dispuesto a propulsar la humildad y honestidad de su proceder en el decurso del camino vital.

Así pensé cuando dialogué con Manuel Antonio Delgado Moya, al frente del Proyecto de Desarrollo Local (PDL) La Victoria, allá en el Cuncuní, en las proximidades de Manajanabo, quien refirió que «solo no es producir alimentos humano y animal, garantizar pie de crías de cerdos o aves, sino también dar al que más necesita en los términos de donación, o del costo de su hechura».

Entrada del Proyecto de Desarrollo Local La Victoria en Santa Clara, finca catalogada de agroecológica en el fomento de cultivos varios. (Foto: Luis Machado Ordetx)

La gestión económica de la finca adquiere mayor fisonomía, pero más allá de eso hay incluso, sin profesar un credo religioso, una visión humanista, de renacentista, en los protagonistas del proyecto: dar con beneplácito al otro aunque en el empeño existan pérdidas.

Con esa filosofía se obra allí. Al concluir el pasado año en unas 5,16 hectáreas en usufructo adscriptas a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) El Vaquerito, en Santa Clara, obtuvieron 1 756 mil pesos de utilidades en ventas de huevos, embutidos, pie de cría y pienso criollo para alimento animal. Sin embargo, en «entregas gratuitas a instituciones de Salud, enfermos de la comunidad, centros escolares, donantes voluntarios de sangre, los montos por los aportes ascendieron a más de 7 millones y la menor parte de esa cantidad se ejecutó al costo de la materia prima en el momento que se adquirió», apuntó Delgado Moya.

El goteo natural de palmiche, en más de medio centenar de palmas reales, será aprovechado en cotos porcinos. (Foto: Luis Machado Ordetx)

«Aquí no se piensa en ganar millones de pesos, ni volverse rico de la noche a la mañana a costa de las necesidades colectivas aun cuando el Proyecto debe ser rentable para no perder su actuación económica. Es bueno disponer de una solvencia monetaria, cada día en crecimiento y así pensamos en el salario de los trabajadores, pero sin ser dadivosos en extremo creemos más importante en resolver problemas colectivos y atenuar situaciones difíciles en familias de bajos ingresos. Otros piensan igual, y así somos los cubanos, y nosotros procedemos con idéntica actuación», recalcó.

«Atendemos a 67 donantes del municipio y antes se les vendía un módulo de alimento pero ahora se entrega de manera gratuita. También contribuimos con la alimentación que reciben niños ubicados en los círculos infantiles de Comercio y la Textilera, así como con el hogar de ancianos de Cifuentes, o el Sistema de Atención a la Familia (SAF) de Manajanabo y combatientes, embarazadas y madres con tres o más hijos y vulnerables, además del Centro de Atención Social de la provincia radicados en la zona», añadió.

«De ese modo en la bodega Cubanacán, a niños menores de 13 años y a personas mayores de 65 se les venden 10 huevos mensuales a un precio de 20 pesos por unidad

«Nada de nuestra actuación impedirá proceder así porque ensanchamos las producciones y las líneas de desarrollo genético para la comercialización de precebas de cerdos y pollitas destinados al fomento en fincas individuales y colectivas. Todo surgió dentro del PDL y se extendió por la comunidad hasta traspasar sus fronteras. En la actualidad disponemos, incluso, de perfiles estratégicos de educación ambiental y pedagógica con niños que residen en la cercanía», precisó.

—¿Y el tiempo para hacer…?

Ese aparece, y lo restamos a horas de descanso y atención a la familia. De todo lo soñado y por hacer, tal vez faltaría la crianza extensiva de chivos y carneros, pero carecemos de área destinada a esa producción. El vínculo con entidades estatales, o centros de investigación del país, permite ampliar nuestras producciones, incluso de cultivos varios o de cosechas cooperadas con otros agricultores, para la elaboración de pienso criollo de probada calidad, de picadillo, embutidos, así como la obtención de cerdos raciales al destete y de pollitas futuras ponedoras.

«Las partes involucradas ganan por igual y alcanzamos satisfacción en nuestra misión productiva y comunitaria al contribuir en la disminución de importaciones de alimentos y bienestar colectivo», acotó.

Vista larga

Semanas atrás concluyeron una incubadora para procesar huevos seleccionados en la finca y obtener así 2500 pollitas, cada 21 días, dispuestas a la venta a criadores. Será una vía de desarrollo para la avicultura popular con cruces genéticos en líneas de Leghorn y Rodhe Island Red y Playmounth Rock (barrada) para el fomento de patios con semirrústicas y camperas ponedoras. Son animales que se explotan en granjas, en áreas familiares y tienen, incluso, doble propósito en la adquisición de huevos y carne. Los animales de alta pureza, como los que obtendrán a corto tiempo después de la incubación, añaden valor agregado al polluelo y el huevo obtenidos. Es la conclusión que saco del diálogo con Delgado Moya.

La producción y comercialización de huevos para el consumo fresco constituye un baluarte acumulado durante años de trabajo. (Foto: Luis Machado Ordetx)

«La incubadora trabajará con respaldo energético a partir de paneles solares ya instalados en la finca y también se beneficiará con ese sistema fotovoltaico la planta de pienso. De manera que no habrán interrupciones por afectaciones eléctricas y eso también será otro tributo que hacemos al país en medio de las afectaciones de servicio que sufre la población», indicó.

Las gallinas semirrústicas para la producción de posturas registran incrementos en los acopios diarios. (Foto: Luis Machado Ordetx)

En el cruce genético de cerdos, para obtener pie de crías destinados ventas a entidades estatales o privados, radica una de las fortalezas de la finca. (Foto: Luis Machado Ordetx)

De igual manera amplían el programa porcino con sementales genéticos del tipo Landrace, o Doroc y también de hembras criollas. Todo se inserta en el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional y su impacto en la comunidad.

En la finca abundan plantaciones de cultivos varios, así como de frutales. Dijo el productor Delgado Moya que no duda, en cualquier momento, incursionar en la siembra de papa, que por sus características también tiene entre otros sueños.

«Antes de concluir el año, compromiso de los trabajadores de la finca, haremos el coto porcino para albergar 100 cerdos en áreas donde abunda la palma real y el goteo persistente de palmiche, un alimento que consolidará la sustentabilidad económica del Proyecto», resaltó.

«Los caminos, por muchas razones, como dicen, están preñados por dificultades, unas vienen del contexto exterior cada vez más agresivo, así como por la naturaleza y las subjetividades, pero bregamos frente al mal tiempo y saldremos adelante en lo que toca en cercanías: producir alimentos y servir desinteresadamente a todo aquel que reclame o necesite una ayuda» en ese otro aventón solidario por defender lo nuestro.