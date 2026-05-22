Trabajadores del turismo en Villa Clara rechazan acusaciones contra Raúl Castro

Tamara Seas Mosquera, secretaria del Sindicato de Hotelería y Turismo en la provincia, afirmó durante el acto que la medida se suma al impacto del bloqueo sobre un sector estratégico para la economía cubana. «Para nadie es un secreto todo lo que el imperialismo yanqui nos tiene asfixiado a nuestro pueblo con diferentes medidas que cada día va dictando una nueva y que transversaliza al sector del turismo en todas sus aristas», señaló.

La dirigente sindical detalló que la reducción de huéspedes, tanto nacionales como extranjeros, ha provocado el cierre de varias instalaciones y una afectación directa a la economía.Además, informó que el sindicato promueve la emulación «Nuestra mejor sonrisa», con el objetivo de mostrar «la tranquilidad, la seguridad, todo lo que nuestro país ofrece a nuestros turistas».

La actividad de este jueves, organizada con representaciones de las cadenas Islazul y Palmares, tendrá continuidad en otras instalaciones. Para la mañana de este viernes están previstos actos similares en los hoteles América y Central, así como en representaciones de los Caneyes y la Granjita.

Por su parte, Yurien Jiménez Rodríguez, director de Islazul en Villa Clara, calificó la acusación contra Raúl Castro como «una patraña más del enemigo, que demuestra que en la vida real no puede con nosotros». Cuestionó que, «al cabo de 30 años», se pretenda involucrar al líder cubano en hechos que, a su juicio, reflejan un doble rasero en materia de violaciones del espacio aéreo. «El turismo rechaza rotundamente toda esa crueldad contra nuestro pueblo, y especialmente contra nuestros dirigentes», subrayó.