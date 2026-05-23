Entregan viviendas a damnificados de evento climático en Santa Clara

Susely Morfa González y Milaxy Armas Sánchez, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa en Villa Clara, respectivamente, entregaron las llaves de seis apartamentos , otorgados este sábado 22 de mayo a damnificados del huracán Irma, quienes residían hasta la fecha en la casa de familiares y locales adaptados a sus necesidades.

Las viviendas fueron entregadas por Susely Morfa González y Milaxy Armas Sánchez, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa en Villa Clara, y autoridades del Partido y Gobierno en Santa Clara. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

A nombre de los damnificados, Rosa María Rodríguez Castillo mostró su gratitud por el gesto con los más necesitados, pues aún en condiciones difíciles la Revolución no los abandona. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Rosa María Rodríguez Castillo, a nombre de los beneficiados, reconoció el gesto de los organismos implicados en la tarea, que hicieron posible contar con una nueva vivienda, y agradeció al General de Ejército Raúl Castro y al Comandante en Jefe Fidel Castro, así como al Partido y el Gobierno de la provincia y el municipio de Santa Clara, la entrega de una casa confortable con todas las condiciones creadas, pues a pesar de la difícil situación por la que atraviesa el país, la Revolución no abandona a nadie.

La obra fue iniciada por la Empresa Constructora Militar 3 Agrupación Santa Clara, y más tarde la Empresa de Construcción y Montaje dio seguimiento a la edificación hasta su terminación.

Aun cuando su ejecución estuvo afectada por el suministro de materiales, y el déficit de combustible, su culminación constituye un ejemplo de calidad y rapidez en la última etapa ejecutiva para su entrega definitiva.

Este resulta el primer bloque erigido en la céntrica esquina, donde se prevé el levantamiento de otro edificio similar con seis viviendas más, que satisfarán parte de las urgencias del municipio.

Osmany García López, vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal en Santa Clara, entregó las llaves de los apartamentos a los afectados de eventos climáticos. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Antonio Arteaga Águila, viceintendente del Gobierno en Santa Clara que atiende las inversiones, expresó a Vanguardia, que la constancia en la construcción de la obra posibilitó concluir la edificación, para que las familias tuvieran una vivienda decorosa, recibida con beneplácito por sus moradores.

Las seis familias beneficiadas con el otorgamiento de las nuevas moradas, agradecieron a la Revolución, a Fidel y Raúl el poder contar con una vivienda decorosa, (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Asimismo, informó que se proyecta en una segunda etapa hacer otras seis viviendas pendientes, para concluir el proyecto de Sindico y Central.