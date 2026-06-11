Graduación del primer Colegio Universitario de Ciencias Médicas en Villa Clara

La Facultades de Medicina y Tecnología de la Salud y enfermería de Villa Clara celebraron la graduación del primer grupo de estudiantes del Colegio Universitario de Ciencias Médicas. Esta modalidad de ingreso permite a los jóvenes cursar el duodécimo grado dentro de la propia institución y acceder de manera directa a las carreras de la salud.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

El vicedecano general de la facultad de Medicina, Dr. Pedro Iglesias López, explicó que esta primera experiencia abarcó no solo a futuros médicos, sino también a estudiantes de Higiene y Epidemiología y de Enfermería. «El proceso fue difícil al inicio porque es una experiencia nueva para todos, pero en la medida que fueron avanzando las semanas, los muchachos se fueron aclimatando y relacionando con las actividades de la universidad», señaló el directivo.

El programa combinó las asignaturas básicas del grado doce con la vinculación temprana a las especialidades en las que los alumnos se formarán a partir de septiembre. De cara al próximo curso —adelantó Iglesias López— se reforzará el componente práctico: «Pretendemos cambiar algunas cosas que tenemos que mejorar, sobre todo darles más tiempo práctico. Eso es lo que más piden ellos, más tiempo de vincularse con la especialidad, y en eso vamos a trabajar a partir del curso próximo».

Samantha Tania Quintero Ortega, futura estudiante de Medicina. (Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Para Samantha Tania Quintero Ortega, una de las graduadas que comenzará la carrera de Medicina, la experiencia fue definitoria: «Tanto para mí como para mis compañeros ha sido una experiencia muy bonita, porque el colegio universitario significó una base para aquella carrera que todos queríamos ingresar».

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

La joven, que había pasado por el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas (IPVCE), no dudó en calificar este año como «el mejor de preuniversitario que he tenido». Destacó el acompañamiento de profesores y compañeros: «Aquí todos los profesores han sido maravillosos. Todos nos han ayudado, ninguno quiso apretarnos, nos enseñaron y, aparte de la carrera, también nos enseñaron muchas otras cosas de la vida. Nos quedamos con eso, con ese cariño».

La graduación de este primer grupo de colegio universitario consolida una alternativa de ingreso que busca familiarizar a los futuros profesionales de la salud con el entorno universitario antes de iniciar formalmente la carrera. Las facultades prevén dar continuidad y fortalecer la experiencia en el próximo curso escolar.