Conmemora Santa Clara natalicio de Antonio Maceo y Ernesto Guevara

La ceremonia inició con la colocación de dos ofrendas florales a los pies del monumento, portadas por jóvenes y combatientes.Presidieron el acto Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta de ese órgano.

(Foto: Henry Omar Pérez/ ACN)

A propuesta del Consejo de Defensa Provincial, el jefe de la Región Militar Villa Clara, General de Brigada Israel Cubertier Valdés, impuso la Distinción «Destacado en la Preparación para la Defensa» a Raimundo Ramírez Rodríguez. El reconocimiento, otorgado mediante la orden 86, exaltó «su liderazgo y dedicación constante a la preparación y estabilidad para la defensa del territorio y otras tareas en interés del pueblo villaclareño».

(Foto: Henry Omar Pérez/ ACN)

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Lixary Lima Espinosa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en Santa Clara, quien vinculó el legado de Maceo y el Che con la coyuntura actual marcada por el recrudecimiento del bloqueo. «Maceo nos legó una lección eterna: no se negocia la libertad. El Che nos enseñó que la verdadera revolución no termina en el poder, sino en la construcción de la justicia sin privilegios»,