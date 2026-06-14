Conmemora Santa Clara natalicio de Antonio Maceo y Ernesto Guevara
Con la mirada puesta en dos gigantes de la historia cubana, Villa Clara conmemoró este domingo el aniversario 181 del Titán de Bronce y el 98 del Guerrillero Heroico. El acto, celebrado en el Parque Maceo de esta ciudad de Santa Clara, fue también tribuna para ratificar el compromiso con la defensa de la Patria en el complejo escenario actual.
La ceremonia inició con la colocación de dos ofrendas florales a los pies del monumento, portadas por jóvenes y combatientes.Presidieron el acto Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta de ese órgano.
A propuesta del Consejo de Defensa Provincial, el jefe de la Región Militar Villa Clara, General de Brigada Israel Cubertier Valdés, impuso la Distinción «Destacado en la Preparación para la Defensa» a Raimundo Ramírez Rodríguez. El reconocimiento, otorgado mediante la orden 86, exaltó «su liderazgo y dedicación constante a la preparación y estabilidad para la defensa del territorio y otras tareas en interés del pueblo villaclareño».
Las palabras centrales estuvieron a cargo de Lixary Lima Espinosa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en Santa Clara, quien vinculó el legado de Maceo y el Che con la coyuntura actual marcada por el recrudecimiento del bloqueo. «Maceo nos legó una lección eterna: no se negocia la libertad. El Che nos enseñó que la verdadera revolución no termina en el poder, sino en la construcción de la justicia sin privilegios»,