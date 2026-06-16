Atienden severas afectaciones eléctricas en viviendas de Santa Clara

Una avería en la calle Cuarta, entre A y Prolongación de Colón, perteneciente al circuito 6 de Santa Clara, provocó afectaciones severas en 14 viviendas, de acuerdo con la información preliminar ofrecida por Juan Antonio González González, director de la Empresa Eléctrica en la capital provincial.

«Producto de la sobrecarga que ocurre después de largas horas de apagón, un cable primario se partió y cayó encima del tendido que va directo a las viviendas, esto ocasionó alto voltaje, que trajo consigo algunos incendios y explosiones en toda la cuadra», explicó González.

Como resultado del incidente, una persona resultó herida, con quemaduras leves, sin peligro para la vida, según refirió Diamela López Valdés, primera secretaria del Partido en Santa Clara.

En este minuto, se trabaja en la identificación detallada de todas las afectaciones a los equipos, casa por casa, así como en el restablecimiento del servicio a las viviendas que no fueron afectadas, detalló el directivo de la Empresa Eléctrica, al tiempo que explicó que los trabajos incluyen la reposición de instalaciones eléctricas hacia el interior de las viviendas, algunas de las cuales quedaron prácticamente derretidas.

Yudy Peralta Ramos sintió cómo en su casa explotaban las tomas de corrientes y cómo se reventó el contador en medio de una intensa cortina de humo que le nublaba la vista: «A nosotros se nos quemaron los refrigeradores, los televisores, neveras, casi todos los electrodomésticos que no dio tiempo a desconectar», sostiene.

«No habían pasado diez minutos cuanto llegaron las autoridades», cuenta Yudy más calmada, al conocer que le repondrán los equipos dañados. «Nos aseguraron que nos darán todo lo que perdimos y tenemos fe en que así sea».

La integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora, Milaxy Yanet Sanchez Armas, acompañadas por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Santa Clara, visitaron a cada una de las familias damnificadas e indicaron agilizar el censo de cada efecto dañado para reponerlo de inmediato.

Al cierre de esta información, ya se encuentran laborando fuerzas de la Empresa de Automatización Integral (CEDAI) puertas adentro de las viviendas.