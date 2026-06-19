Instalación de paneles solares facilita la comunicación en Villa Clara

Ante el recrudecimiento de la política de asfixia económica instrumentada por el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, con marcado énfasis en los combustibles, en Villa Clara se concretan alternativas encaminadas a garantizar el funcionamiento de las telecomunicaciones, a partir del uso de energías renovables.

El ingeniero Roberto Pérez Morales, director territorial de Etecsa, explicó que en estos momentos se instalan, en las cabeceras municipales y en varias comunidades del territorio, sistemas fotovoltaicos capaces de mejorar la calidad de las comunicaciones, las que en los últimos tiempos se han visto muy afectadas debido a la carencia de combustibles y de energía eléctrica.

«Actualmente laboramos para beneficiar a las cabeceras municipales, de las cuales ya se concluyeron los trabajos en Cifuentes, Camajuaní, Manicaragua, Ranchuelo y Remedios», señaló el directivo, quien añadió que el compromiso es terminar la colocación de paneles solares en los nodos municipales, excepto Santa Clara, antes de concluir el mes en curso.

Aclaró que en el caso de la capital provincial, por su complejidad, demorará un poco más, aunque se trabaja con los proveedores de la tecnología para adelantar las entregas, de modo que puedan minimizarse las molestias que causa la falta de información.

(Foto: Tomada de Internet)

Con la generalización del empleo de energías renovables, se favorecerá el mejor funcionamiento del Nauta Hogar y de la telefonía fija, en lo fundamental, destacó el ingeniero Pérez Morales, quien dijo además, que este proceso beneficiará al 70 % de los clientes de la telefonía fija, quienes podrán contar con el servicio un mayor número de horas.

Previo a este proceso, un total de 27 comunidades de la provincia resultaron beneficiadas con el montaje de esa fuente alternativa de energía, entre ellas el consejo popular de Vueltas, en Camajuaní; Las Minas, Antón Díaz y el Condado, en Santa Clara; el reparto 26 de Julio, de Sagua la Grande; La Herradura, en Manicaragua, y Van Troi y Cambaíto, en Caibarién, reconoció el director de la empresa en Villa Clara.

La ubicación de sistemas fotovoltaicos en sitios de telecomunicaciones, forma parte de la estrategia nacional para enfrentar la contingencia energética. Los equipos funcionan de día con la luz solar y cuentan con baterías de carga que, según estudios de campo realizados, permiten sostener el servicio de la telefonía fija y el nauta hogar entre unas 10 y 16 horas», explicó el directivo.

Con esta estrategia, Etecsa reafirma su compromiso con la sostenibilidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones en el territorio villaclareño, apostando por soluciones energéticas limpias y resilientes.