Villa Clara: Un 26 con la alegría de ser provincia Destacada

«Los convoco a seguir combatiendo, a vencer dificultades y obstáculos como nos llamó el Comandante en Jefe Fidel Castro. Ese siempre será el compromiso de los villaclareños», expresó la integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, tras conocerse la condición de Destacada de esta central provincia cubana con motivo de la efeméride del Moncada.

«Este es un resultado de pueblo, de nuestra gente trabajadora que ha sabido saltarse el bloqueo a la cubana. Por eso en primer lugar, tenemos que reconocer a quienes no se han dejado vencer por el genocida cerco petrolero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra los cubanos y cubanas.



«La admiración y respeto para quienes siguen "empujando un país" —como dijo el poeta—, para quienes desde el surco, la construcción, las aulas, los hospitales, centros de ciencia, deporte y cultura, jamás han se han rendido ante presiones y amenazas», subrayó la secretaria.

Reconoció, especialmente, al sector de la Salud, que ha logrado disminuir la tasa de mortalidad infantil hasta 6.9 por cada mil nacidos vivos, y mantiene en cero la mortalidad materna.

Asimismo, ponderó los resultados del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, el Turismo, el esfuerzo de los agropecuarios y particularmente el de los tabacaleros, que marchan entre la vanguardia del país.

Morfa González agradeció a todos los actores de la economía por el apoyo incondicional a cada obra que hoy se impulsa en Villa Clara, muchas de ellas, muy sensibles, como las grandes inversiones en los centenos asistenciales, la iluminación de calles, parques y avenidas con tecnología solar, los gestos solidarios que ha llevado paneles solares a casas de niños y niñas, de ancianos, a policlínico, hogares maternos y de abuelos...

Insistió en que el protagonista de cada reto, de cada trasformación, de cada batalla cotidiana, es el pueblo: «Celebremos este resultado con la convicción de no rendirnos jamás», finalizó.