Retos y desafíos de la CTC villaclareña en el último cuatrimestre del año

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Villa Clara tiene un alto protagonismo en tiempos difíciles, ante el recrudecimiento de las medidas de bloqueo del gobierno de los EE.UU. contra Cuba, que pretenden asfixiar la economía de la mayor de las Antillas.

Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en la provincia, informó a Vanguardia, que, entre las acciones emprendidas en el último cuatrimestre del año, se encuentra la celebración de los activos sindicales con la discución de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas en el país para avanzar y desatar las fuerzas productivas.

La dirigente sindical se refirió a la necesidad de que los trabajadores estén informados sobre las modificaciones de los decretos leyes dirigidos a dinamizar la economía, y la necesidad de salvar la empresa estatal socialista mediante el encadenamiento productivo con mipymes estatales y privadas, y proyectos de desarrollo local.

«En la recta final de año, la CTC villaclareña realizará el proceso orgánico con vistas a la conferencia del Sindicato Nacional de la Administración Pública y del gremio de la Educación, la Ciencia y el Deporte.

«También, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), cuya jornada empezó recientemente, celebrará su Conferencia Provincial, al igual que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas, un sector altamente susceptible a la población, donde se enaltecerán los esfuerzos del ramo ante la actual contingencia energética, y la respuesta a las quejas de la población.

«En la última etapa del 2026 —expresó— la CTC villaclareña estará también en función de la preparación de los expedientes de los colectivos que optan por la condición de Vanguardia Nacional, donde se refirió a la necesidad de ser austeros, pues ante las actuales limitaciones de materias primas e insumos, no se podrá dar una máxima categoría sin que prime la producción y la calidad de los servicios».

También, en lo que resta de año realizarán los movimientos en el orden individual para la entrega de las condecoraciones Jesús Menéndez, las órdenes Lázaro Peña de primero, segundo y tercer grados, y las propuestas de Héroes del Trabajo de la República de Cuba.

Del Sol Martínez destacó la participación de los centros de trabajo en la apertura de solineras en varios consejos populares que prestan servicio a la población, y la inserción de los trabajadores en el movimiento popular Mi barrio por la Patria, donde ha sido vital su participación en la atención a personas y familias vulnerables; la venta de comida económica a la población, y la recuperación de patios, huertos y organopónicos en función de la producción de alimentos.

Asimismo, expresó que la CTC tiene grandes retos ante las interrupciones laborales producidas en distintos sectores, donde muchos de sus trabajadores han creado brigadas mixtas en su lugar de residencia, con la incorporación a distintas tareas, y se trabaja en la confección de una ficha de costo para que perciban un salario, y puedan revertir sus necesidades y las de su familia, una de las direcciones donde actualmente trabaja la organización sindical.