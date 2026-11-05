Prepararse para la guerra equivale a ganarla

Con la convicción de que, hoy más que nunca, resulta necesario intensificar la preparación combativa de nuestro pueblo para enfrentar la creciente amenaza de un imperio que en los últimos tiempos ha recrudecido las presiones de todo tipo contra Cuba, se desarrolló en Villa Clara el Ejercicio Estratégico Moncada 2026.

Durante la jornada de este jueves, el Consejo de Defensa Provincial (CDP) analizó la preparación combativa, la capacidad de respuesta y la cohesión de sus estructuras, con la participación del general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); el general de división Raúl Villar Kessel, jefe del Ejército Central; Susely Morfa González, presidenta del CDP, entre otras autoridades políticas, gubernamentales y militares.

(Foto: Freddy Pérez Cabrera)

En el encuentro se examinaron las acciones de los grupos y subgrupos de trabajo, los procedimientos para la toma de decisiones y la coordinación entre los organismos encargados de responder ante situaciones excepcionales, incluidas las provocadas por una posible agresión militar enemiga.

El análisis incluyó, además, medidas dirigidas a fortalecer la vigilancia, la disposición operativa y la capacidad de las fuerzas y entidades que participan en la defensa del territorio, así como las alternativas para enfrentar planes encaminados a desestabilizar el país y quebrar el orden constitucional.

En una zona de defensa de la capital provincial se comprobó el nivel de preparación de las estructuras de dirección y mando, la asignación de responsabilidades y la coordinación entre las instituciones, los centros laborales y la población.

Carlos Ricardo Portal Pérez, jefe de la estructura de la zona de defensa, explicó que estos ejercicios permiten preparar al personal para actuar con orden y oportunidad ante cada situación, además de identificar insuficiencias y corregirlas antes de cualquier eventualidad.

El dirigente señaló que la participación de los trabajadores y vecinos demuestra la disposición del pueblo para defender la soberanía nacional, pues la respuesta ante una agresión no depende solo de las fuerzas armadas, sino también de la organización y la responsabilidad de cada comunidad.

(Foto: Freddy Pérez Cabrera)

Portal Pérez añadió que la unidad entre las estructuras de dirección, las organizaciones políticas y de masas, los centros laborales y los habitantes constituye una garantía para preservar la continuidad de la vida económica y social en circunstancias de conflicto.

El miércoles, en el inicio del ejercicio, el general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar en el territorio, explicó que el objetivo del ejercicio es continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias, lo que permitirá enfrentar cualquier agresión del enemigo.

Cubertier Valdés explicó la importancia de estar bien preparados ante las constantes amenazasde la actual administración yanqui, para lo cual contamos con la doctrina de la Guerra de todo el pueblo, concebida por el Comandante en Jefe, Fidel Castro.

Como parte del ejercicio, fueron activados los consejos de defensa municipales y de cada zona, así como brigadas de producción y defensa del territorio, además de las unidades que continúan la producción en tiempo de guerra, reconoció el teniente coronel, Yordany Cervantes Lozada, jefe del Estado Mayor del Sector Militar Santa Clara.

De igual manera, en la Empresa Municipal de Comercio, de la cabecera provincial, fueron puntualizadas las tareas a cumplir por esa entidad, en caso de producirse una agresión enemiga, entre otras actividades.

El Ejercicio Estratégico Moncada contribuye a consolidar la coordinación entre las estructuras de dirección, las fuerzas participantes y las entidades de los municipios, y permite precisar las responsabilidades y procedimientos de actuación de cada área.