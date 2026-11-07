Sesiona en Villa Clara Consejo Provincial Solemne

En la jornada por los 50 años del sistema del Poder Popular, se reconoció a los integrantes de la Asamblea Provincial, devenida hoy los órganos del Gobierno Provincial, Gobernador y Consejo Provincial, fieles continuadores de su legado.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y Milaxy Sánchez Armas, diputada al Parlamento cubano y gobernadora provincial, presidieron el Consejo Provincial Solemne efectuado en la mañana del sábado 7 de noviembre, en Santa Clara, como colofón de las actividades por el aniversario 50 del Sistema del Poder Popular.

En la ceremonia participaron delegados, diputados y fundadores de ese órgano de Gobierno, así como directores de entidades estatales de la economía y los servicios.

La condición de personalidad distinguida fue otorgada a fundadores de ese órgano de Gobierno, quienes actualmente ocupan cargos en distintos sectores. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Durante la jornada se evocó la historia del Poder Popular en la provincia y la participación de sus órganos a nivel municipal, quienes constituyen el relevo de aquellos que dejaron su huella en esa instancia nacida del pueblo y para el pueblo.

En saludo a las cinco décadas de labor ininterrumpida, el Gobierno Provincial ha promovido numerosas transformaciones desde la base para impulsar el desarrollo económico y social del territorio, como el movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria, donde ha primado la participación ciudadana en las circunscripciones, lo cual demuestra que, pese a las adversidades, el Poder Popular sigue siendo fiel al legado de Fidel en el año de su centenario.

En la ceremonia también se hizo entrega del reconocimiento Honor a quien honor merece, a los miembros de la Asamblea Provincial y su órgano administrativo, así como a aquellos que representaron esa instancia y hoy continúan ejerciendo tareas del Poder Popular.

Asimismo, fue otorgada la condición de personalidad distinguida a fundadores del órgano de Gobierno que actualmente ocupan cargos de dirección en otros sectores.

El momento fue propicio para reconocer a Ramón Silverio Gómez, dramaturgo, actor y director teatral del proyecto cultural El Mejunje. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

De igual forma, se entregó el Escudo de Armas a mujeres y hombres con importantes aportes en estos 50 años de trabajo, devenidos paradigmas para el pueblo, entre ellos, el maestro de juventudes Ramón Silverio Gómez, director del proyecto cultural El Mejunje, y al merecedor por tercera ocasión del premio a la innovación de mayor impacto económico y social, el doctor Ángel Camacho Gómez; a Teresa de Jesús Martínez Castillo, directora provincial de Finanzas y Precios, y a la doctora María del Carmen Velasco, delegada del Citma en Villa Clara. En tanto, Jorgelina Pestana Mederos, quien fungió como presidenta del Poder Popular Provincial, recibió un reconocimiento.

La doctora María del Carmen Velasco, delegada del Citma en Villa Clara, quien fuera secretaria de la Asamblea Provincia, mereció el Escudo de Armas. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Por su parte, la gobernadora provincial Milaxy Yanet Sánchez Armas recibió el Trofeo 50 Aniversario en representación de la continuidad del sistema del Poder Popular; en tanto, representantes de organizaciones políticas y de masas entregaron diplomas acreditativos y estímulos a quienes hoy tienen la tarea de dirigir y perfeccionar cada estructura, en función de elevar la calidad de vida del pueblo que representan.

Las conclusiones de la actividad estuvieron a cargo de Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, quien se destacó la dignidad de los trabajadores del Gobierno, y dijo que la mejor manera de decir es hacer, una labor fortalecida con el proyecto comunitario Mi barrio por la patria, que convoca a participar de manera cohesionada en la defensa de la Revolución, y en trabajos voluntarios en patios y parcelas para aportar alimentos en tiempos difíciles, y elogió a ese movimiento palpable en cada zona de Defensa, que ayuda a personas vulnerables a salir adelante.

Asimismo, se refirió a la implementación de las nuevas medidas económicas y sociales, un proceso importante que contribuirá a desatar las fuerzas productivas para alcanzar la eficacia económica como trinchera en defensa de la Patria, y desarrollarnos por nosotros mismos.

La ceremonia estuvo amenizada por estudiantes de la enseñanza artística de Santa Clara.