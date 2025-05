Ars Nova a la altura del Cubadisco

Gran alegría y orgullo para la música villaclareña representó la obtención del Premio Cubadisco por el reconocido Conjunto de Música Antigua Ars Nova, dirigido por la maestra Angélica María Solernou Martínez, en la gala de premiaciones efectuada este miércoles, 21 de mayo, en la capital del país.

La agrupación santaclareña sobresalió en el apartado Música Académica en la categoría Música de Cámara con el álbum Voces de América Virreinal, con producción musical de la propia Solernou Martínez, y salido bajo el sello discográfico de la Empresa Provincial Comercializadora para la Música y los Espectáculos (EPCME) Rafael Prats de Villa Clara. El fonograma se grabó en los estudios de Producciones VANDOR.

Portada del dísco de Ara Nova ganador del Premio Cubadisco en la categoría Música de Cámara.

Al galardón estuvieron nominados los discos Preludio (Libro + CD), con las interpretaciones de Jaqueline Jardines —también a cargo de la producción musical junto a Damián Busqueta—, Sergio Rabello, Raffi Reck Castro, Enma Carbonell Milién e invitados; Caturla entre danza y canciones, de Ivette Betancourt y Mayté Aboy, con producción musical de Bárbara Llanes e Ivette Betancourt, y Rompa alegre el cielo. Arias y cantadas de Iberoamérica siglos XVII y XVIII, a cargo del Ensemble Cantabile, con la producción musical de José A. Méndez Padrón y Roger Quintana Hernández. Todos los álbumes salieron bajo el sello discográfico Producciones Colibrí.

Por Villa Clara también estuvieron propuestos al premio el CD Once upon a time in Pompeii, de BlueSpirit (Del Altillo Música y EPCME Rafael Prats) en la categoría Rock y varios trovadores del patio e integrantes de La Trovuntivitis que participaron en el disco El árbol de sueños mágicos (Sello Lacky Music y Travesura Films), en la categoría Música incidental.

Ars Nova suma uno de los Premios más sobresalientes de su carrera, en la que ha obtenido disímiles reconocimientos y demuestra la valía de las agrupaciones radicadas fuera de la «capital de todos los cubanos». Una muestra de que la calidad se puede hallar en cualquier parte de esta maravillosa isla.