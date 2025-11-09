Falleció Lilia Rosa López, Premio Nacional de Radio

Falleció en la noche del 8 de noviembre Lilia Rosa López, Premio Nacional de Radio en 2007 y artista de mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). Miembro ilustre de la Uneac.

Lilia Rosa López nació en la ciudad de Santa Clara, antigua provincia de Las Villas, y si bien cursó estudios de magisterio y periodismo en la Escuela Normal para Maestros de Santa Clara y en la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez Sterling, respectivamente, la locución captó la atención e interés de la joven maestra y periodista

Desde el triunfo de la Revolución cubana, Lilia Rosa comienza a incursionar en el campo de la locución, radial primero y televisiva después. Desde los micrófonos de Radio Habana Cuba, Radio Progreso, Cubavisión y el Canal Educativo. Bajo la dirección de Santiago Álvarez emprende el aprendizaje de la locución de documentales. Para la televisión colabora junto al maestro de locutores Ángel Hernández, durante 10 años, en la realización del programa Este Día. En consecuencia, ha recibido varias condecoraciones y distinciones como estímulo a su fecunda trayectoria laboral y revolucionaria.

Lilia Rosa López es una de las voces emblemáticas de la locución cubana y de mucho más allá de las fronteras geográficas de Cuba. Con una voz de impecables registros, pertenece al selecto grupo de las vanguardias del país.