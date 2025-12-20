Premian a ganadores del XXIV Salón Internacional de Humor Gráfico

El XXIV Salón Internacional de Humor Gráfico Santa Clara 2025 entregó sus premios este 20 de diciembre, en evento homenaje al cumpleaños del suplemento humorístico Melaíto, fundado el 20 de diciembre de 1968 y a la vanguardia del humor gráfico cubano.

Desde esa fecha la publicación se mantiene en la preferencia de los villaclareños y cubanos, por el manejo del chiste desde una actitud crítica asociado a la realidad cubana.

En esta ocasión el jurado, presidido por Pedro José Méndez Suárez e integrado por Félix Adalberto Linares Díaz, José Antonio Fulgueiras Domínguez, Ismael Lema Águila y Adán Iglesias Toledo, luego de valorar las más de 300 obras concursantes de unos 120 países, decidió otorgar los siguientes premios.

En Humor General, el tercer premio recayó en la obra Sin Título, de Kursa Zaman, Turquía, por la originalidad en la forma de abordar el tema de la vida y la evolución, y por el dominio de la técnica de la plumilla.

Tanto los trabajos premiados como los concursantes se encuentran expuestos al público en la Casa de la Uneac en Santa Clara. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Asimismo, el segundo premio fue otorgado a la obra Vidriera, del cubano Osvaldo Gutiérrez Gómez, al abordar de manera estilística un tema costumbrista con una composición que sugiere al espectador arribar a sus propias conclusiones.

En tanto, el cubano Michel Moro Gómez se alzó con el primer premio, con la obra Discapacidad eléctrica, por la sugerencia de un tema comprensible de la realidad cubana, pero amplio en su concepción universal.

En Humor Erótico, Sergio Alejandro Villalobo, de Argentina, recibió una mención; mientras que Alexander Shmidt, de Rusia, mereció el tercer premio, y el segundo y primero fueron para José Alberto Ferria, de Argentina, y Vladimiras Beresniovas, de Lituania, respectivamente.

La premiación, que contó con la presencia de Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara, y Serguey Pérez Pérez, director de Cultura Provincial, se efectuó en la casona de la Uneac en la ciudad de Santa Clara, donde permanecen expuestas las obras del Salón.