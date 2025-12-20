Las gracias de Melaíto

I

Vanguardia acaba de darme

cuarenta versos de espacio;

y aunque al bombo soy reacio,

me obliga a felicitarme.

Hoy es veinte, y a apagarme

cincuenta y siete velitas

vienen diciembre y benditas

sonrisas de cualquier parte;

por ser esas mi obra de arte,

le doy gracias infinitas.

II

No lo niego, hay cada quien

que si el Melao lo toca,

saca chispas cual la roca

si el metal la choca bien.

Los convido a ellos también,

tengo el brindis preparado:

«Por tanto camino andado

entre humor y periodismo,

gracias les doy ahora mismo

por mantenerme afilado».

III

Yo he cortado con mi mocha

desde caña hasta maleza;

he pintado la grandeza

que el pueblo siempre derrocha.

Amargo a aquel que repocha

lo absurdo tras un buró.

Pinto el amor, y soy yo

cubanazo universal

gracias a mi equipo actual

y a los padres que heredó.

IV

Aunque anda achikungunñado,

el pincel sigue en porfía

por dibujar la alegría

como el más viral estado.

Mientras el sueño es trazado,

—ojalá, con mayor prisa—,

busco alcanzar mi divisa

aquí, en la red y el Salón:

que no alcance el apagón

ni al humor ni a su sonrisa.



Melaíto