Remedios a las puertas de las parrandas

Una tradición que comenzó hace más de 200 años sigue siendo hoy una realidad. Las parrandas de Remedios, declaradas por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2018, se aproximan al aniversario 205 de su celebración, y el pueblo de la Octava Villa se prepara para ello.

Para informar acerca de los pormenores de la festividad, las máximas autoridades del municipio y organizadores del evento ofrecieron una conferencia de prensa en el Museo de las Parrandas, pues en un contexto de crisis económica, explicar a la población cómo y en qué se destinan recursos para mantener viva esta tradición, resulta de vital importancia.

En este sentido, el intendente del municipio, Jorge Luis Ferrer Espinosa, confirmó el inicio de las parrandas con la de Buenavista, que tendrá lugar este viernes, teniendo en cuenta que ya había sido pospuesta por las condiciones climatológicas.

Para la realización de las parrandas en toda su magnitud se habían destinado, en un inicio, 14 millones de pesos que cubrirían el costo, no solo de las exhibiciones de pirotecnia, carrozas y trabajos de plaza, sino de todas las actividades culturales que forman parte de este gran evento. Sin embargo, en la medida en que avanzaron los preparativos, se aprobó una financiación adicional de aproximadamente cinco millones, a dividir entre cada sede donde tienen lugar estas celebraciones, afirmó el intendente.

(Foto: Amalia Ramírez Rodríguez)

Además, teniendo en cuenta la invaluable importancia que posee esta tradición, no solo para el pueblo remediano, sino para toda Cuba, el gobierno municipal continúa apoyando su realización, poniendo a disposición de los barrios en competencia un grupo electrógeno que garantiza la posibilidad de continuar las labores a pesar de los apagones, refirió el intendente.

Los presidentes de los barrios expresaron su gratitud por todo el apoyo recibido por parte del gobierno y la población, y afirmaron estar trabajando arduamente para llevar a cabo con éxito todas las actividades.

Una de las iniciativas que forman parte de este gran evento será la visita de los especialistas del Museo de las Parrandas, junto al Guiñol de Santa Clara, al hospital pediátrico José Luis Miranda, con el objetivo de realizar una presentación para los niños que allí se encuentran, algunos provenientes de pueblos parranderos.

De igual forma, se realizará una donación por parte de actores estatales y no estatales a los menores ingresados en las áreas de hematología, oncología, entre otras, expresó Juan Carlos Hernández Rodríguez, subdirector del museo.

Por último, se hizo especial énfasis en la necesidad de cumplir rigurosamente con las medidas de seguridad para evitar accidentes durante las exhibiciones de pirotecnia. Se recordaron los incidentes ocurridos en años anteriores y se reafirmó el interés de todas las entidades de mantener a salvo a los asistentes.

Las parrandas de San Juan de los Remedios son una de las celebraciones que más enorgullecen a Villa Clara y al pueblo cubano, un espacio para mantener viva la memoria, para conservar intacta la identidad y para, durante algunos días del mes de diciembre, visitar el pasado de la mano de los jóvenes que constituyen presente y el futuro.