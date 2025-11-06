Villa Clara sobresale con trece premios en el Memoria Viva 2025
La provincia estuvo antecedida por Santiago de Cuba con nueve; Matanzas, Ciego de Ávila y Guantánamo con cuatro cada una, Las Tunas con tres; La Habana, Sancti Spíritus y Granma, con dos, y Camagüey con un galardón.
Conjunto Folclórico Okokán recibió el Premio Memoria Viva 2025 en la categoría Proyección Artística. (Foto: Tomado de la página de Facebook Casa de Cultura Juan Marinello de Santa Clara)
07 Noviembre 2025
07 Noviembre 2025
Nuevamente el tesoro cultural vivo villaclareño resaltó en los premios Memoria Viva en la edición del presente año 2025 con trece galardones, otorgados cada año por el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello como reconocimiento a personas, familias y grupos considerados portadores de expresiones de la Cultura Tradicional Cubana entregados a salvaguardar nuestras raíces.
Anunciados este miércoles 5 de noviembre en la sede de la institución se conoció que en cantidad de premios Villa Clara estuvo antecedida por Santiago de Cuba con nueve; Matanzas, Ciego de Ávila y Guantánamo con cuatro cada una, Las Tunas con tres; La Habana, Sancti Spíritus y Granma, con dos, y Camagüey con un galardón.
Por la central provincia en el apartado Preservación de Tradiciones fueron reconocidas las propuestas:
«La familia Cabrera Reyes creadores del arte carrocero en el barrio Santa Teresa, Chivos de Camajuaní», «La familia Martínez Rodríguez, artífice del arte popular en el Barrio Santa Teresa, Chivos en Camajuaní», ambos de la autoría de Alejandro Batista; «Las Parrandas de barrios en Calabazar de Sagua, símbolo del patrimonio artístico popular de Chivos y Sapos en el centro de la isla»,de Batista López en coautoría con Clara Felicia Rodríguez Hernández, y «La Familia Triana Álvarez, 90 años de sangre sapo en las Parrandas del Barrio San José de Camajuaní», también de Alejandro Batista junto a Maitté Sánchez Triana.
En la categoría Personalidades sobresalieron: «Luis Francisco Cabrera Hernández. El Poeta de la Villa del Undoso», a cargo de Yaquelín Oña Makulló y «Alba (Pastor Eusebio Alba Díaz): acentuando los sabores del tiempo», también de la autoría de Oña Makulló junto a Danaisy Tejeda Rodríguez, ambos del municipio Sagua la Grande.
Asimismo, recibieron premio «El sinsonte del Perucho. Pasión por la tradición (Arturo Lara Cárdenas), de Xiomara Rivero Guevara, de Encrucijada, así como «Oscar González, Colgate, el vestuarista de las manos satinadas, ¡Parrandero mayor! (Oscar Wenceslao González Ibarría) de Alejandro Batista López y Luis Alberto Brito Martin, al igual que la propuesta «Ramírez Cal, la dulce voz de Santa Teresa, parrandero mayor de Los Chivos. (José Gabriel Ramírez Cal)», y «Eulogio, el prodigio espiritual de sus manos. (Eulogio Simón Rodríguez Pérez)», estos dos últimos de Camajuaní y presentados por Alejandro Batista.
También en personalidad sobresalieron «Mireya, parrandera mayor de La Loma en Buenavista. (Mireya de la Rosa Acosta)», de Batista López y Félix A. Correa Álvarez, de San Juan de los Remedios y «La naturaleza poética del quehacer artesanal de Ela Albert Beitía, en Santo Domingo (Ela Edelmira Albert Beitía)», de Carmen Tania León Machado, Ana Ivis Tápanes y Amparo Sabina Machado.
Mientras en la categoría Proyección Artística, la provincia resaltó con el título «Conjunto Folclórico OKOKÁN», de la mano de Alejandro Batista López, Lázara Falcón Cruz, Juan Reyes Robaina y Ecaterina Faria Valdivia, de Santa Clara.
Cabe destacar que Alejandro Batista también contribuyó con uno de los galardones obtenidos por Sancti Spíritus con el trabajo «Las parrandas de Yaguajay, las fiestas de Sansaric y La Loma», en el apartado Preservación de tradiciones.
El jurado del Premio Memoria Viva 2025 estuvo integrado por los especialistas Raymalú Morales Mejías, Caridad Santos Gracia, y Rafael Lara González quienes analizaron y valoraron un total 68 propuestas presentadas por 10 provincias.