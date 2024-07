Abanderan a las delegaciones cubanas olímpicas y paralímpicas para los Juegos de París 2024

Las delegaciones olímpica y paralímpica de Cuba para los Juegos de París 2024 fueron abanderadas este martes en la Plaza de la Revolución. El luchador Mijaín López, tetracampeón olímpico y principal exponente del movimiento deportivo cubano, recibió la enseña nacional de manos del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Junto a él estuvieron el arquero Hugo Franco y la nadadora Andrea Becali. Asimismo, desde Francia el embajador cubano en ese país, Otto Vaillant, depositó en manos de Idalys Ortiz la bandera cubana.

Tanto ella como Mijaín son los encargados de portar el símbolo nacional en el desfile inaugural de la cita olímpica el próximo 26 de julio.

Mijaín López aspira a conseguir su quinto oro olímpico consecutivo en lucha, lo que lo convertiría en el primer hombre en lograr tal hazaña en un deporte individual. Por su parte, Idalys Ortiz buscará su quinta medalla olímpica en París 2024, tras ganar bronce en Beijing 2008, oro en Londres 2012 y la plata en Río 2016 y Tokio 2020.

En los Juegos Paralímpicos, los abanderados serán los campeones Omara Durand y Robiel Yankiel Sol.

Como parte de la ceremonia, el luchador Gabriel Rosillo y el jabalinista paralímpico Ulises Aguilera depositaron una ofrenda floral en el monumento a nuestro Héroe Nacional. Asimismo, el titular de Tokio 2020, Luis Orta, leyó el juramento de los atletas.

La delegación cubana a los Juegos de París 2024 está compuesta por 62 atletas olímpicos y 17 paratletas que han obtenido su clasificación hasta el momento.

Mijaín López: «Ya está listo el clavo para la quinta medalla»

Una década después de su participación en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, Mijaín López valora que aunque en aquella ocasión no pudo obtener una medalla, sí fue un paso importante para sus resultados posteriores.

Al comentar sobre las recientes noticias que vinculan al turco Riza Kayaalp en un posible uso de sustancias prohibidas, dijo no sentirse contento, «uno nunca se debe alegrar con esas noticias; cuando uno va a unos Juegos Olímpicos quiere competir con los mejores del mundo. No creo que mi resultado dependa de ello, creo que los entrenamientos y mi preparación durante este ciclo olímpico es para demostrar que yo sigo siendo el mejor del mundo».

Dijo además que no siente preocupaciones por aspirar a su quita corona. «Lo más difícil era llegar y ahora toca demostrarle al mundo entero».

«Estoy contento y feliz con todas las personas que me siguen, con mi familia. Para lograr estos resultados me he preparado física y psicológicamente y sobre todo estoy alegre por seguirle dando alegrones a mi pueblo de Cuba».

El tetracampeón olímpico envió un saludo especial a sus vecinos de Herradura. «Son gente campesina que se desviven porque llegue el Mijaín que ellos vieron crecer desde pequeño y la medalla se las voy a dedicar a ellos».

Por su parte, el campeón olímpico Luis Orta dijo que se siente bien de cara a los venideros juegos multideportivos, «estamos ultimando detalles en estas semanas y creo que vamos a representar a Cuba lo mejor posible y vamos a brindar un gran espectáculo para que nuestro pueblo pueda disfrutar de cada competencia».

Dijo además que entrará al colchón con el mismo ímpetu y las mismas energías que en Tokio para convertirse nuevamente en campeón olímpico.

Mientras, Andrea Becali valoró como un sueño hecho realidad su participación en los Juegos Olímpicos pues fue una aspiración de la atleta desde que era una niña. «Comencé por metas muy pequeñas como los Juegos Escolares, panamericanos, mundiales y lograr este resultado me hace sentir orgullosa».

Comentó además que aunque estuvo enferma está lista para la cita parisina. «Estaba ansiosa por comenzar a entrenar y lo hice en el mar. Me reincorporé la semana pasada y estoy mejor de lo que esperaba».

Participar por primera vez en unos Juegos Olímpicos es para Hugo Franco un motivo de satisfacción. El arquero abrirá las acciones por Cuba en la Ciudad Luz. «La preparación durante estos cuatro años ha sido muy buena y los resultados han venido en ascenso.

Cuando tuve el cupo en la mano fue un momento de muchas emociones porque resume el trabajo de muchos años de preparación y esto se lo debo a mucha gente que siempre confiaron en mí», concluyó. (Oscar Figueredo Reinaldo)