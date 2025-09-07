Cuba vuelve con fuerza al Mundial Sub-18

Del 5 al 14 de septiembre, Okinawa acoge la XXXII edición del Campeonato Mundial Sub-18 de béisbol, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés). Participan 12 selecciones, divididas en dos grupos de seis. El Grupo A reúne a Japón (actual campeón), Corea del Sur, Puerto Rico, Cuba, Italia y Sudáfrica. En el Grupo B compiten Estados Unidos, China Taipéi, Panamá, Australia, Alemania y China.

La fase de grupos se disputa en formato todos contra todos. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzan a la Súper Ronda, donde se enfrentan a los clasificados del otro grupo, arrastrando los resultados entre sí. Los dos primeros de esa ronda jugarán la final por el título.

Cuba, que no asistía desde 2017 y no gana el oro desde 2004, lidera el palmarés histórico con 11 coronas, por delante de Estados Unidos (10). Clasificó tras quedar cuarto en el Panamericano de 2024, y llega con una generación que mezcla talento emergente y hambre de reivindicación.

En su debut, la novena dirigida por Abeicy Pantoja venció por nocaut a Sudáfrica (10-0) en cinco entradas, sin errores defensivos y con dominio absoluto desde el montículo. Al día siguiente, derrotó a Italia (8-0) con 13 imparables y pitcheo combinado de Edenis Gilberto Cruz y Richard Bouquet.

Destacaron al bate Jonathan Moreno, Juan Pablo Gutiérrez y Frederich Cepeda Jr., mientras el cuerpo técnico movía las piezas con precisión quirúrgica. El calendario se intensifica este domingo 7 de septiembre, cuando Cuba enfrentará a Japón, actual número uno del ranking mundial y campeón defensor.

Ese duelo marcará el punto de inflexión del grupo. Cuba no solo busca avanzar. Busca volver a ser memoria viva del béisbol juvenil, con una narrativa que trascienda el marcador y recupere el lugar que le pertenece en el podio.