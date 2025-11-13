Cristian y Sarduy en equipo Cuba a la Copa América de Béisbol

El torpedero Cristian Leandro Rodríguez García y el lanzador Darío Sarduy Medina, ambos contratados en Japón, integran la nómina del equipo Cuba que acudirá a la Copa América de Béisbol, que se celebrará del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

En el plantel anunciado por la Federación Cubana de Béisbol y Softbol aparecen los receptores (3): Andrys Pérez García (MTZ), Andy Yaniel Cosme Oliva (ART) y Raidel Abel Sánchez Trutié (SCU), quien también se desempeña en el cuadro y los jardines.

Como jugadores de cuadro (6) forman parte del elenco: Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (CFG), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Tailon Sánchez Díaz (PRI), Alexei Fernando Ramírez Rodríguez (PRI), Yoel Yanqui Vera (SCU/Contratado en Nicaragua) y el mencionado Cristian Leandro Rodríguez García.

El lanzador zurdo manicaragüense Darío Sarduy. (Foto: Tomada de Internet)

Patrullarán los jardines (5): Yoelkis Guibert Stevens (SCU/Contratado en Nicaragua), Roel Santos Martínez (GRA/Contratado en Venezuela), Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA), Leonel Moas Acevedo (CMG) y Francisco José Martínez García (SCU).

En el cuerpo de pitcheo (13), aparte del manicaragüense Sarduy, están: Pavel Hernández Bruces (IND), Frank Luis Medina García (PRI), Yoennis Yera Montalvo (MTZ/Contratado en Venezuela), Armando Abdiel Dueñas Moré MTZ/Contratado en Nicaragua), Yunier Batista Ramírez (CAV), José Ignacio Bermúdez García (MAY), Yunieski García Viera (ART), Yusniel Padrón Artiles (HAB/Contratado en Venezuela), Randy Román Martínez Pacheco (PRI/Contratado en Japón), Yadián Martínez Pérez (MAY), Michel Alejandro Cabrera Rodríguez (HOL) y Geonel Gutiérrez Jiménez (ART).

Los dirigidos por el capitalino Germán Mesa Fresneda, quienes están ubicados en la llave A, debutarán el 13 de noviembre contra Nicaragua, al día siguiente rivalizarán con Venezuela, el 15 se opondrán a República Dominicana, el 16 a México y culminarán su actuación en la fase de grupos, el 17 de noviembre ante Curazao.

En el otro apartado serán contrincantes Panamá, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Brasil y Argentina.

Los tres primeros de cada apartado accederán a la Súper Ronda, la cual está fijada del 19 al 21 de noviembre y el sábado 22 se discutirán las medallas en el torneo que concede cuatro boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y cinco a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El derecho santaclareño Osdany Rodríguez Obregón, quien ha tenido dos buenas aperturas en la 64 Serie Nacional de Béisbol era el otro villaclareño preseleccionado para el evento junto a Cristian y Sarduy, pero finalmente no pudo integrar el equipo.