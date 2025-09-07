Gallos aseguran compromiso particular frente a Villa Clara

Los Gallos de Sancti Spíritus vencieron a los Leopardos de Villa Clara, 6 carreras a 2, en la jornada sabatina y, de esta manera, aseguraron el triunfo en el compromiso particular entre ambos colectivos en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Si los tres primeros choques culminaron por diferencia mínima, en esta oportunidad, los yayaberos que actuaron como visitantes en su cuartel general, el estadio José Antonio Huelga, dejaron definido el destino del partido en la primera parte del desafío, pues ya a la altura del quinto inning, tenían ventaja de 4 a cero, ante un equipo villaclareño que le cuesta trabajo hacer carreras.

El talentoso Omar David López no pudo impedir que los Gallos picaran cuatro veces en similar cantidad de entradas de actuación y, aunque los Leopardos se arrimaron en el marcador al facturar una carrera en el quinto y otra en la sexto, la leyenda Frederich Cepeda Cruz se encargó de sellar la victoria espirituana, al desparecerle la pelota del parque en el octavo episodio a Yeison Fernández, con uno a bordo, para ratificarse como el cuarto mayor jonronero en nuestros torneos beisboleros con 378, solo antecedido por otros tres descollantes toleteros: Orestes Kindelán (487), Lázaro Junco (405) y Omar Linares (404).

Por los ganadores abrió Carlos Michel Benavides, pero tuvo que abandonar el box en el quinto, para darle paso a Fernando Betanzo que, en funciones de rescate, se apuntó su segundo éxito en la joven campaña y este después fue auxiliado por Yankiel Mauris, quien se anotó su primer juego salvado.

El mentor de los Leopardos, Ramón Virgilio Moré Flaqué abrió en la pradera central con Cristian Jesús Moré Gallardo, un muchacho de quien se ha habla muy bien, pero esta vez falló en sus cuatro incursiones oficiales al plato.

Con esta salida exitosa, como ya le adelantamos, los gallos aseguraron el triunfo en la subserie que le favorece por margen de tres a uno, muy distinto a lo que ocurrió en la pasada temporada en la que los Leopardos se impusieron cuatro a uno. Mañana domingo, a partir de las 11:00 am, se desarrollará el último partido entre ambos planteles.

Sobresale hasta el momento el paso de las Avispas de Santiago de Cuba, único colectivo que ha ganado sus cuatro desafíos en el campeonato, tras obtener un cerrado triunfo contra los Piratas de la Isla de la Juventud, 10 a 9, luego de imponerse en los tres duelos iniciales por la vía del nocao.