Cuba pierde su invicto en Copa Mundial Sub-18

Ya lo habíamos vaticinado cuando afirmamos que tras las victorias sobre Sudáfrica (10 a 0) e Italia (8-0), a partir del domingo 7 de septiembre comenzaría la parte más difícil de la tarea para el equipo Cuba en sus pretensiones de acceder a la siguiente ronda en la Copa Mundial de Béisbol Sub-18, que se celebra en Okinawa, Japón.

Precisamente ante los nipones, que se han convertido en un enigma para nuestras representaciones en todas las categorías en eventos internacionales, la selección de la mayor de las Antillas perdió el invicto, 0 a 3, en la jornada dominical.

Al villaclareño Diosdenys Pentón, quien toleró dos anotaciones —una de ellas debido a una pifia— en igual cantidad de entradas lanzadas, le tocó cargar con el fracaso. Su sustituto, Jesús Alejandro López, hizo bien su trabajo en cuatro episodios, en los cuales solo le fabricaron una anotación, y Dairon Michel Suárez colocó sin problemas el último cero en la pizarra, pero los antillanos no pudieron remontar la diferencia.

En cuanto al desempeño de los peloteros de nuestra provincia, Jonathan Moreno se fue en blanco por primera vez en el torneo en tres incursiones oficiales al cajón de bateo; también de 3-0 compiló Yoan Andrés Águila, en tanto, Daniel Santos en similar número de veces al bate registró uno de los dos indiscutibles que se apuntaron los pupilos de Abeicy Pantoja.

De esta manera, Japón asumió el mando en esta llave con 3 éxitos sin descalabros, seguido por Cuba y Puerto Rico, con 2 y 1, mientras, en el otro apartado, Estados Unidos lidera con saldo de 3 y cero.

Cuba enfrentará en su siguiente salida a Puerto Rico y cerrará la fase de grupos contra el difícil conjunto de Corea del Sur.