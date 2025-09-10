Cuba quedó sin opciones a medallas en la Copa Mundial Sub 18

Días atrás, después de haber doblegado a Sudáfrica e Italia, comenté que tras esos enfrentamientos comenzaba la parte más difícil de la tarea para Cuba en la Copa Mundial de Béisbol Sub-18, que se realiza en Okinawa, Japón, y la realidad nos dio la razón; los dirigidos por Abeyci Pantoja sufrieron su tercer revés consecutivo, este contra Corea del Sur, 0 a 3, y se quedaron sin posibilidades de avanzar a la pugna por las medallas en el certamen.

Antes habían cedido frente al conjunto anfitrión, 0 a 3, y frente a Puerto Rico, 0 a 1, lo cual se traduce en tres lechadas sucesivas y 22 entradas sin pisar la goma, periodo en el que solo conectaron cinco inatrapables, para confirmar un mal que ha aquejado a los elencos que nos han representado internacionalmente en todas las categorías: la pobre ofensiva.

En su último desafío en la fase de grupos solo el antesalista villaclareño Daniel Santos López pudo acreditarse un sencillo contra los monticulistas sudcoreanos.

Finalmente, Corea del Sur, Japón y Puerto Rico consiguieron los tres boletos que concedió la llave A para la Superronda, dejando a Cuba en la cuarta posición, mientras en el apartado B, Estados Unidos y China Taipéi, aseguraron el pase y al momento de redactar estas líneas faltaba por definirse el último clasificado.

Para Cuba queda solamente el consuelo de discutir una posición del séptimo al duodécimo peldaño.