Noquearon a los Leopardos en el Palacio de los Cocodrilos

Al parecer los Cocodrilos de Matanzas se entusiasmaron tanto con el Campeonato Mundial de Boxeo que se desarrolla en Liverpool, y cambiaron los guantes de béisbol por los de los pugilistas para noquear a los Leopardos de Villa Clara, 14 carreras a 4, en ocho entradas.

Después de hacer saltar del box al experimentado Noelvis Entenza en el mismo inning de apertura parecía que los felinos de Ramón Virgilio Moré Flaqué venían dispuestos a dar guerra en el Palacio de los Cocodrilos.

Estos últimos facturaron un pequeño paquete de tres anotaciones en el segundo y enviaron camino hacia las duchas al zurdo del Yabú, Maikel Pérez Quiñones, pero en el cuarto los visitantes asumieron nuevamente el mando con un par de carreras; sin embargo, la respuesta de los anfitriones no se hizo esperar y atacaron con furia fabricando un racimo de siete en la parte baja de ese mismo episodio, para comenzar a diezmar a los Leopardos, hasta ponerlos fuera de combate en el octavo, capítulo en el que pisaron cuatro veces la goma.

Los villaclareños mostraron debilidades en los principales casilleros, su tradicional pobre ofensiva, errática defensa y un picheo en el que el abridor Maikel Pérez y los inexpertos relevistas Lenier Abreu, Yeison Fernández y Adrián Jesús Rodríguez no pudieron contener el ataque de los Cocodrilos, encabezado por su noveno madero, el antesalista Esteban Terry, quien lució como un cuarto bate, con cuatro cañonazos en cinco incursiones oficiales a la caja de bateo.

De esta manera, los matanceros sumaron su cuarto éxito consecutivo para empatar en la cima del torneo con los Gallos de Sancti Spíritus y las Avispas de Santiago de Cuba, con balance de 5 ganados y un descalabro.

Los indómitos eran los únicos que habían salido airosos en todas sus presentaciones en este inicio del campeonato, pero este martes en su propio cuartel general, el estadio Guillermón Moncada, fueron sorprendidos por los Vegueros de Pinar del Río que al igual que los Cocodrilos parece que se emocionaron con el mundial de boxeo y doblegaron por súper nocao en cinco innings a los indómitos, ¡22 carreras por cero!

El ex Grandes Ligas Alexei Ramírez y William Saavedra sacaron la esférica del parque, este último para ponerse al frente de los jonroneros en la 64 Serie Nacional con cinco batazos de vuelta completa.

Mañana miércoles, los alicaídos Leopardos de Mongo Moré que solamente han logrado una mordida en sus seis apariciones en la justa, tratarán de emparejar la subserie ante unos adversarios que desde la temporada 61 hasta el partido de este martes los aventajan 11 victorias a 5.

Anotación por entradas

Estadio Victoria de Girón, Matanzas Martes, 9 de septiembre de 2025