Las hazañas que La Cruz pudo haber igualado

Apremiado por el tiempo debido a la situación energética que atraviesa el país, escribí en la edición impresa del periódico Vanguardia del sábado 13 de septiembre que, si el camagüeyano Julio César La Cruz lograba avanzar a la final del Campeonato Mundial de Boxeo que concluye el domingo 14 de septiembre en Liverpool, se colocaba a un paso de igualar dos hazañas en la ciudad de los archifamosos Beatles.

Lamentablemente el capitán del equipo de los Domadores de Cuba cedió en semifinales por 3-2 ante el kazajo Aibek Oralbay en los pesos superpesados y se le esfumó la posibilidad de discutir una corona que, de ganarla, le habría permitido alcanzar al guantanamero Félix Savón, único púgil que en campeonatos masculinos de este tipo ha subido seis veces a lo más alto del podio, pues el agramontino sumaba cinco escaladas al codiciado sitio del estrado de premiación, en las que se colgó el metal dorado en 2011, 2013, 2015, 2017 y 2021, aparte del bronce que se agenció en 2019.

Por otro lado, al presentarse en la categoría de más de 90 kilogramos, al bicampeón olímpico se le abría la oportunidad de coronarse en tres divisiones diferentes, porque anteriormente reinó cuatro veces en 81 (2011, 2013, 2015 y 2017) y una en los 92 kilogramos en el 2021.

Esa proeza solo la han logrado el difunto Adolfo Horta Martínez y el matancero Andy Cruz Gómez. El hombre del boxeo total —como lo denominó el desaparecido comentarista Rolando Crespo— se proclamó campeón en los 54 kilos en Belgrado 1978; en 57 en Munich 1982 y en 60 en Reno 1986, hito que años más tarde imitó Andy Cruz, al conquistar sus preseas de oro en 64 kg (2017), 63 (2019) y 63.5 (2021).

Como consuelo Julio César La Cruz se queda con el récord de ser el primero de nuestros boxeadores en subir al cuadrilátero en ocho torneos del orbe y la hazaña de ser, junto a Savón (6-1-0), el que más preseas ha ganado en estas porfías, con siete.

Savón atesoró las seis medallas doradas mencionadas y una presea de plata, y la Sombra, además de sus cinco metales áureos, obtuvo dos de bronces.

Admirado por muchos y criticado por otros, debido a su estilo de pelea que no siempre lograba convencer, con su actuación en Liverpool, es posible que Julio César haya cerrado su brillante expediente en estas citas.