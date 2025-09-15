Un año después, Leopardos en el «Sandino»

Desde que el equipo Villa Clara se insertó en las series nacionales en la temporada de 1977-1978, no recuerdo un tiempo tan prolongado sin que el conjunto de casa se presentara en su cuartel general, el estadio Augusto César Sandino.

Ha transcurrido un año, dos meses y 27 días desde que los Leopardos salieron por última vez en su terreno, el 20 de junio de 2024, para enfrentar precisamente a los Cachorros de Holguín, en un choque en el que se llevaron la victoria, 3 carreras a una, con Osdani Rodríguez en el montículo.

Ahora, frente a esos mismos adversarios, los alicaídos felinos de Ramón Virgilio Moré Flaqué debutarán en sus predios, el martes 16 de septiembre, a las 2:00 p. m.

Ambos elencos llegan en condiciones diferentes a este compromiso particular que se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre.

Los Cachorros disfrutan de una agradable estancia en el tercer piso de la tabla de posiciones, con balance de 8 triunfos y dos descalabros, tras eslabonar una racha de cinco sonrisas consecutivas. Solo tienen por delante a los Cocodrilos de Matanzas (9 y 1) y los Cazadores de Artemisa (6 y 1).

Todo lo contrario sucede con los Leopardos, que andan alojados en la nada confortable penúltima plaza, con un solitario éxito y nueve descalabros en forma consecutiva.

La manada de Mongo Moré, que solo ha jugado en estos inicios del campeonato en la carretera, sucumbieron contra los Gallos espirituanos, 1 a 4, y luego en el Palacio de los Cocodrilos recibieron un pase de escoba, con nocao incluido.

Los Cachorros aventajan a los Leopardos en los principales renglones de juego, batean para 296 de average por 266 los villaclareños, su cuerpo de lanzadores también muestra mejores dígitos: 3.58 de efectividad, por 6.63, y en la defensa los locales fildean para 946, con 18 pifias en diez encuentros, mientras los Cachorros lo hacen para 981.

Desde que se enfrentaron por primera vez en series nacionales, en el estadio Miguel Triana, de Santo Domingo, en un duelo en el que los Leopardos se llevaron la victoria, 7 carreras a 3, con el derecho manicaragüense José Ramón León González en el box, los Cachorros fueron presa fácil para los Leopardos, pero en las últimas cinco temporadas la diferencia ha disminuido, al punto que los anaranjados han ganado 14 desafíos y los visitantes 9, aunque en la 63 Serie, los holguineros dominaron la subserie particular, 3 a 2.