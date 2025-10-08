Osdany regresó impresionante en juego sellado por oscuridad

Aunque parezca una contradicción porque los Leopardos de Villa Clara van perdiendo su encuentro, 0 a 1, frente a los Alazanes de Granma, en el cierre del octavo inning, pienso que lo más sobresaliente por los felinos de Ramón Virgilio Moré Flaqué en el partido sellado del martes 7 de octubre fue la forma en que se presentó el derecho Osdany Rodríguez Obregón, tras su regreso de Italia, donde realizó una encomiable labor en la Serie A de la pelota profesional en esa nación, al acumular 10 victorias ante cuatro reveses.

Lamentablemente, después de retirar a 14 bateadores de forma consecutiva, tras concederle boleto intencional a Guillermo José Avilés en el capítulo inicial, el santaclareño luego de retirar a Gleider Hidalgo en el sexto, soportó doblete de Damián Moreno al bosque izquierdo, seguidamente el inicialista Yoan Andrés Águila capturó una conexión elevada de Pedro Almeida, pero tiró mal a la antesala, lo cual provocó la entrada de Moreno en la goma con la única anotación del desafío.

Los Leopardos perdieron una buena oportunidad de romper el celofán frente al abridor granmense, César García —le colgó seis ceros a Villa Clara en la pizarra—, cuando abriendo la parte baja del tercer episodio Saikel Águila disparó cañonazo al jardín derecho y robó la intermedia, pero ninguno de los tres hombres que empuñaron —Yoan Águila, Osmán Antonio Caruncho y Luis Darío Machado—pudieron fletarlo hacia la goma.

En el final del octavo, mientras Caruncho consumía su turno al bate contra el relevista zurdo Leandro David Bellas, con un out en la pizarra y Enmanuel Sañudo en base, la oscuridad y la lluvia se combinaron para que el encuentro quedara sellado.

Este miércoles se reanudarán las acciones en hora que todavía no se había determinado, todo dependerá de cómo se encuentre el terreno del estadio Augusto César Sandino. Luego de culminar el duelo que sellaron el martes, se efectuará el juego correspondiente a la jornada.

Los Cocodrilos de Matanzas (20 y 6) se mantienen en la cima de la tabla de posiciones de la 64 Serie Nacional de Béisbol, pese a ser cazados, 1 a 6, por los artemiseños (16 y 7), que ocupan el segundo peldaño.

Los Alazanes continúan galopando por el onceno piso con 10 y 13, mientras la manada de Mongo Moré siguen estacionados en el puesto 14 con saldo de 6 y 16.