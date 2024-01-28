Leopardos ganan tercera subserie consecutiva y suben al onceno piso

Aunque en reacción un poco tardía, los Leopardos de Villa Clara siguen mejorando su imagen en el epílogo de la fase clasificatoria de la 64 Serie Nacional de Béisbol y con su victoria el domingo 15 de diciembre, 8 carreras a 6, sobre los Cazadores de Artemisa, conquistaron su tercera subserie en forma consecutiva, lo cual les permitió subir al onceno piso en la tabla de posiciones.

Los felinos de Ramón Virgilio Moré Flaqué exhiben balance de 7 y 3 en los últimos diez choques solo aventajados por los Leñadores de las Tunas y los Huracanes de Mayabeque que presentan saldo de 8 y 2.

Al igual que sucedió en el partido sabatino, en el que sucumbieron, 1 a 2, hubo necesidad de acudir a la Regla Schiller, pues al concluir el noveno capítulo ambos elencos andaban abrazados a cinco anotaciones.

Los Cazadores arrancaron arriba en el marcador, al fabricar un par de anotaciones ante los envíos del abridor Omar David López, pero la selección de casa descontó una en el principio del cuarto y los artemiseños volvieron a tomar ventaja de dos carreras en el cierre de ese capítulo; sin embargo, la manada de Moré no se dio por vencida y tomaron el mando en el sexto con un paquete de tres anotaciones, entonces los Cazadores nivelaron el marcador a cuatro en el sexto.

Luis Darío Machado, el más sobresaliente en la ofensiva de los Leopardos, tras compilar de 5-3. (Foto: Carolina Vilches Monzón/Archivo de Vanguardia)

En el séptimo los anfitriones se despegaron por mínima diferencia, pero en el octavo los artemiseños volvieron a equilibrar la pizarra y los Leopardos respondieron con un paquete de tres en el décimo episodio que resultó definitivo, pues los Cazadores solo pudieron pisar una vez la goma en la parte baja del mencionado inning, aunque amenazaron seriamente, al entrar dos hombres en circulación frente al placeteño Dairon Casanova, quien trabajaba desde el séptimo acto.

Entonces Moré miró para la pradera derecha y llamó a Mailon Tomás Alonso, una jugada que le ha salido bien. El capitán de los Leopardos no defraudó la confianza depositada en él y colgó el cero que faltaba dominando a los tres bateadores que enfrentó, uno de ellos por la vía de los strikes, para apuntarse su tercer juego salvado, líder en este casillero en el equipo.

Por los ganadores sobresalió al bate, Luis Darío Machado, de 5-3, mientras Yansué Moré compilaba de 5-4 por los perdedores y Osmel Solano bateaba de 5-3, incluyendo un batazo de cuatro esquinas.

Tras este desenlace los Leopardos se llevaron el éxito en el compromiso particular, tres sonrisas a dos y ascendieron al onceno peldaño en la tabla de posiciones con 26 y 31 a cuatro juegos de la zona de clasificación que cierran precisamente los Cazadores de Artemisa con balance de 35 y 32.

Los Leñadores de Las Tunas lideran el campeonato con 43 y 22, escoltados por los Cocodrilos de Matanzas, con 44 y 26.

El martes 16 de diciembre la manada de Mongo Moré topará con los Toros de Camagüey en el estadio Cándido González, a partir de la 1:30 p. m., en un desafío en que debe subir la lomita el derecho santaclareño Osdany Rodríguez Obregón, envuelto en excelente campaña, después de su regreso de Italia.

Anotación por entradas

Estadio Augusto César Sandino, Santa Clara Domingo, 14 de diciembre de 2025