Béisbol cubano despide a uno de sus campeones olímpicos

Miranda, integrante del elenco criollo que conquistó el título en la cita estival de 2004. (Foto: Periódico El Invasor)

Este domingo 5 de abril falleció Danny Miranda Agramonte, mentor de los Tigres de Ciego de Ávila en la pasada serie.

Según trascendió en los medios, Danny llegó al hospital con una inflamación abdominal y tras ser intervenido quirúrgicamente los médicos encontraron complicaciones muy serias que le costaron la vida.

Oriundo del poblado Las Palmas, en el municipio de Chambas, con apenas 47 años de edad deja de existir uno de los miembros del equipo Cuba que le dio al béisbol cubano su tercer y último título olímpico en los Juegos de Atenas 2004.

Receptor e inicialista Miranda se desempeñó durante 12 temporadas con los avileños desde la versión de 1996-1997 hasta la del 2007-2008, lapso en el que compiló 1009 indiscutibles y 88 despedidas a Lola, con un average de 290.

En la 63 serie nacional tomó las riendas de la manada avileña y las mantuvo en la campaña 64, en la que dirigió su último partido en ese nivel precisamente contra los Leopardos de Villa Clara, que el 17 de enero de este año derrotaron a los Tigres, dos carreras a cero, con el derecho del poblado de Báez, José Carlos Quesada en el montículo, resultado que les permitió a los felinos de Ramón Virgilio Moré Flaqué avanzar a la fase de cuartos de final, en la que cedieron ante los Leñadores de Las Tunas.

Miranda fue el timonel que llevó a los Tigres a la coronación en la Tercera Liga Élite de Béisbol y dirigió al equipo Cuba que acudió al Torneo Panamericano celebrado en octubre de 2025 en República Dominicana.