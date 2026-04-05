Leopardos en Liga Italiana de Béisbol

Tres miembros de los Leopardos de Villa Clara que tanto nos hicieron soñar en la 64 serie Nacional, en la que pusieron en jaque a los Leñadores de Las Tunas, entonces monarca de la pelota cubana, comenzarán este sábado 4 de abril su periplo por la Liga Italiana de Béisbol.

La noticia me la confirmó desde esa nación europea, Randy Cueto Pérez, quien señaló que se mantendrá vistiendo la franela de Avigliana, en la Serie A Plata de segunda división.

El derecho de Taguayabón, uno de los pilares en la excelente faena rendida por los dirigidos por Ramón Virgilio Moré Flaqué en el pasado campeonato nacional, tendrá compañía en ese club del zurdo Cristian Rojas Leiva, que debutará en la Liga Italiana.

Cueto también nos hizo saber que el diestro Osdany Rodríguez Obregón continúa con el Buttrio, plantel al que le aportó diez sonrisas en el 2025.

Aunque no está contratado por la Federación Cubana, hay un cuarto villaclareño en el béisbol italiano, por coincidencia todos lanzadores, el derecho de Cifuentes, Elier Carrillo Suárez, quien volverá a lucir el uniforme del equipo Farma Crocetta, perteneciente a la Serie A-1.

Cuba conoce su grupo en mundial femenino

La selección femenina cubana ya conoce el grupo en el que jugará en la próxima Copa Mundial de Béisbol, la cual será disputada por 12 conjuntos.

Nuestras mujeres quedaron ubicadas en la misma llave que Japón, Venezuela, Gran Bretaña, el anfitrión China Taipéi y un comodín por decidir.

Desde que comenzó a participar en este evento, la mayor isla del Caribe ha tenido un desempeño bastante estable, aunque en 2024 no rebasó la etapa clasificatoria, pero concluyó sexta en 2006, idéntica plaza en 2010, séptima en 2013 y octava en 2016 y 2018.