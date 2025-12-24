Un año histórico para los deportes de motor

El año 2025 quedará en la memoria de los aficionados como el año de los deportes de motor. El automovilismo y el motociclismo mundial se consolidaron este 2025 como uno de los deportes emergentes del universo atlético. Nuevos récords, el regreso de algunas leyendas y paradas sorpresa fueron hitos que consolidaron, potenciaron y consagraron la conexión con los aficionados de la velocidad extrema.

Durante la Gala Anual en Tashkent, Uzbekistán, La Federación Internacional del Automóvil (FIA) otorgó al WRC Rally del Paraguay el galardón de Mejor Rally del Mundo 2025. Esta distinción no solo reconoce la excelencia organizativa del evento, sino que posiciona a Paraguay como una potencia emergente en el Campeonato Mundial de Rally. El evento, que atrajo a más de 210 000 espectadores en cuatro días y fue transmitido en 106 países, superó a sedes históricas como Finlandia, Portugal y Japón, convirtiéndose en la mejor fecha debutante en la historia del WRC.

Paraguay celebró, y ahora sueña con un Rally superior en 2026. (Foto: Tomada de Internet)

Tras recibir el premio, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay expresó: «Este logro es el resultado del trabajo serio, la planificación responsable y la articulación entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía, junto al esfuerzo incansable de todas las personas e instituciones que hicieron posible el WRC Rally del Paraguay».

En el ámbito sudamericano, Agustín Canapino fue el gran protagonista del automovilismo. Tras su regreso definitivo al país, luego de su paso por la IndyCar Series, el argentino se consagró campeón del Turismo Carretera, TC Pick-Up y Tur Car 2000. Su dominio absoluto le valió el Olimpia de Oro 2025, máximo reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos de Latinoamérica, consolidándolo como el piloto más efectivo del año.

La temporada 2025 de MotoGP fue definida por la innovación, el crecimiento global y el regreso triunfal de Marc Márquez, quien se coronó campeón del mundo con el Ducati Lenovo Team. Con 22 carreras en 18 países, la categoría vivió su calendario más extenso, batiendo nueve récords de asistencia y alcanzando cifras históricas: 3,6 millones de espectadores presenciales y una base global de 632 millones de aficionados, un 12 % más que en 2024.

Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer de MotoGP aseguró a la prensa especializada que el «2025 ha sido una temporada histórica para MotoGP, un claro reflejo del trabajo que hemos realizado para abrir nuestro deporte a nuevas audiencias y crear una afinidad más profunda con nuestros aficionados. Desde asistencias récord hasta el 'engagement' digital y la increíble competición en la pista, este año muestra la fuerza y la vitalidad de nuestro deporte en la actualidad, demostrando el poder de MotoGP para cautivar a los aficionados y a nuestros socios en todo el mundo».

Agustín Canapino, figura sudamericana del mundo del automovilismo. (Foto: Tomada de Internet)

El GP de Francia en Le Mans rompió todos los registros con 311 797 asistentes, mientras que la audiencia televisiva creció un 9 %, y los sprints, un 26 %. Según un informe publicado por Dorna, en el ámbito digital, MotoGP superó los 60 millones de seguidores en redes sociales y registró más de mil millones de minutos vistos en YouTube. Más del 50% de su audiencia tiene menos de 35 años, consolidando a MotoGP como un deporte vibrante y orientado al futuro.

Con estos logros, 2025 se despide como un año dorado para los deportes de motor, donde la pasión, la innovación y el talento se unieron para escribir nuevas páginas en la historia del automovilismo y motociclismo mundial.

