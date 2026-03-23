El Palacio del ajedrez estuvo de fiesta

A pesar de los tiempos difíciles que corren, los seguidores del juego ciencia en Villa Clara —que son muchos—no dejaron pasar por alto el 10.o aniversario de la fundación de su instalación insigne en el territorio y lo que hicieron, no podía ser de otra manera, moviendo las piezas sobre el tablero escaqueado.

Treinta trebejistas intervinieron en el torneo Blitz con el que se conmemoró la primera década de existencia del Palacio del Ajedrez Guillermo García González, inaugurado el 23 de marzo de 2016.

La justa fue dominada por el placeteño Reinaldo Alejandro Plasencia, quien acumuló 8 unidades, escoltado por la Maestra Internacional Melissa Rodríguez Domínguez, quien también sumó ocho; uno y medio más que la Maestra Fide Lorena Beatriz Montejo Bello, aventajando en el sistema de desempate a Octavio Rodríguez Lugo, que igualmente archivó 6.5 rayitas.