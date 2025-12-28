Leopardos siguen con vida en la 64 Serie

Tal como ha sido la tónica de sus partidos más recientes, este domingo 28 de diciembre los Leopardos de Villa Clara derrotaron reñidamente a los Tigres de Ciego Ávila, cinco carreras a tres, victoria que les permite seguir con vida en la pugna por el boleto que resta para completar los ocho conjuntos que animarán los play-off de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los Tigres dieron dos zarpazos frente a los envíos del derecho del poblado de Báez, José Carlos Quesada Darias en el final del segundo inning, para irse arriba en el marcador frente a los felinos de Ramón Moré, que habían roto el celofán en la parte alta de la mencionada entrada.

Pero en el tercero los villaclareños empataron gracias a un imparable de Osman Caruncho que impulsó a Ariel Díaz Paret, para en el cuarto tomar la delantera al pisar en par de ocasiones la goma, cuando este último colocó la pelota en territorio de nadie en el bosque derecho, conexión que le abrió las puertas de home a Leonardo Montero y Jonathan Moreno.

En el final de ese capítulo los avileños se pegaron en el marcador debido a un fly de sacrificio de Brayan Romero que fletó hacia la goma a Asniel Jiménez, pero en el noveno los visitantes clavaron la puntilla, al recibir pelotazo Yoasnier Pérez, que encontró las almohadillas congestionadas y proporcionó la quinta anotación villaclareña en las piernas de Elicer Arrechavaleta.

Al abridor de la manada de Mongo Moré, el derecho José Carlos Quesada,l e volvió a ir bien en las aperturas, pues en cuatro salidas con esa responsabilidad exhibe balance de 3 ganados y uno perdido, mientras que en su labor como apagafuegos presenta 3 y 7.

El oriundo de Báez actuó en seis episodios y dos tercios, antes de dar paso al rescatista Rubén Ortega, quien en dos y un tercio solo soportó dos incogibles y no toleró carreras.

Rubén Ortega se apuntó su primer salvamento. (Foto: Camila Artiles Vilches/Archivo de Vanguardia)

En otros resultados, los Vegueros de Pinar del Río doblegaron a los Leones de la capital, 5 a 1, mientras los Elefantes de Cienfuegos dominaban, 8-6, a los Cocodrilos de Matanzas.

Luego de esos desenlaces persiste la lucha por el octavo pasaporte entre pinareños, cienfuegueros y villaclareños. Los de la provincia más occidental del país cierran la zona de clasificación con balance de 39 y 35, seguidos por los sureños, con 39 y 36, las Avispas de Santiago de Cuba, 35 y 37 y los anaranjados, 31 y 34, a 3 y medio de los vueltabajeros.

A los Leopardos, que mañana lunes 29 enfrentarán nuevamente a los Tigres, a partir de las 10:00 a. m., les restan por efectuar diez choques, esto quiere decir que pudieran llegar a 41 sonrisas.

A Pinar del Río le queda un solo partido, y de ganarlo, sumaría 40 éxitos; esto obligaría a los felinos de Moré a imponerse al menos en nueve de los diez partidos que les quedan, lo que le permitiría igualar con los Vegueros en victorias, pero los nuestros se impusieron en el compromiso particular.

De caer los pupilos de Alexander Urquiola, los villaclareños con ocho alegrías se abrazarían con vueltabajeros y cienfuegueros, pero los Leopardos salieron vencedores en los duelos contra ambos.

Lo que está claro es que Villa Clara no tiene otra que ganar y ganar, y luego veremos.

Anotación por entradas

Estadio José Ramón Cepero, Ciego de Ávila Domingo 28 de diciembre de 2025