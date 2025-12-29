Aniversarios deportivos para recordar en el 2026

Justo en el año del centenario del nacimiento de nuestro eterno líder, Fidel Castro Ruz, varios acontecimientos del deporte cubano cumplirán aniversarios cerrados en el 2026, muchos de ellos vinculados a la figura del Comandante en Jefe.

A varios de ellos nos referiremos, siempre con el riesgo de alguna omisión involuntaria, como suele suceder en recuentos de este tipo, en el que hay bastantes páginas históricas que recordar.

Sesenta y cinco años se cumplirán de la fundación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), el 23 de febrero de 1961 y de la clausura por Fidel de la I Plenaria Nacional de los Consejos Deportivos Voluntarios, el 19 de noviembre de 1961, en la que el mandatario cubano expresó: «Sin Revolución no se habría podido soñar con desarrollar en nuestro país un gran movimiento deportivo».

Este acontecimiento, motivó que en 1985 el Comité ejecutivo del Consejo de Ministros emitiera el decreto 128 oficializando el día 19 de noviembre como de la Cultura Física y el Deporte.

Esa misma cantidad de años se cumplirán del primer título del orbe conquistado por los peloteros en los extintos campeonatos mundiales después del triunfo de la revolución, cita que tuvo lugar en Costa Rica, en abril de 1961, coincidiendo con los gloriosos días de abril cuando el pueblo uniformado combatía en las arenas de Playa Girón.

Tres grandes sucesos conmemorarán su Aniversario 60: los dos juegos de cero jits cero carreras en forma consecutiva lanzados por el fallecido Tomás Aquino Abreu Águila, el 16 y 25 de enero de 1966, respectivamente, frente a las novenas de Occidentales e Industriales, segundo serpentinero en el mundo en rubricar tal hazaña en la pelota organizada.

Asimismo, en junio de 1966 aconteció la epopeya del Cerro Pelado, cuando Cuba defendió su derecho de participar en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico, los deportistas criollos ocuparon el segundo en el medallero, después de México y la representación de la Mayor de las Antillas en esa cita regional fue bautizada por Fidel como la Delegación de la Dignidad.

En octubre-noviembre de 1966 se efectuó en La Habana la 17ma Olimpiada Mundial de Ajedrez, la cual contó tanto en la inauguración como en la clausura con la participación del Comandante en Jefe. Participaron 52 países y fue ganada por el fuerte colectivo de la extinta Unión Soviética que estuvo encabezada por el entonces monarca del orbe Tigran Petrosian y otros dos trebejistas que en algún momento ostentaron la corona: Mijail Tal y Boris Spasski, quien por cierto falleció el pasado 27 de febrero a los 88 años de edad..

En la clausura de esta magna confrontación del juego ciencia se realizó una simultánea gigante en la Plaza de la Revolución, dispuesta con 6 mil 840 tableros, la cual se mantuvo como la más grande a nivel mundial durante 35 años.

Igualmente, el próximo año se celebrarán las seis de décadas de existencia del Instituto de Medicina del Deporte.

Cincuenta y cinco años se cumplirán de la realización de los VI Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, 1971, donde Cuba pasó a ser la segunda potencia deportiva del llamado Nuevo Continente, con una cosecha de 105 preseas (30-49-26), solo superada por Estados Unidos (105-74-39=218), posición mantenida hasta Toronto, Canadá, 2015 y que tuvo su punto más elevado en La Habana, 1991, donde los deportistas de la mayor Isla del Caribe se situaron por primera y única vez en la cima.

Entre los grandes acontecimientos de esa cita multideportiva vale recordar la primera victoria de un quinteto cubano de baloncesto masculino sobre Estados Unidos, 73 cartones a 69, con el zurdo villaclareño Pablo García marcando los dos puntos finales con tiros libres.

Otro momento relevante lo protagonizó el difunto pinareño Pedro Damián Pérez Dueñas (1952-2018), quien el 5 de agosto de 1971 se estiró hasta los 17 metros y 40 centímetros en la prueba de triple salto, para convertirse en el primer cubano en establecer un récord mundial.​

En julio de 2026 estaremos apagando 50 velitas para recordar el medio siglo de aquellos días del séptimo mes del año en que Alberto Juantorena Danger corrió con el corazón para regalarnos en Montreal, 1976, un doblón inédito en las citas estivales que no ha podido ser igualado.

Celebraremos el medio siglo de aquellos días en que en la Olimpiada de Montreal Juantorena corrió con el corazón. (Foto: Getty Images. Credit: Tony Duffy)

El Elegante de las pistas se convirtió en el único hombre que en la historia de las Olimpiadas ha logrado imponerse en los 400 y 800 metros planos, la primera el 29 de julio y la segunda en 800, con primacía planetaria de 1:43,50, el 25 de julio, a pocas horas de la celebración del aniversario 23 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Habrá también un momento para recordar a las 73 víctimas inocentes del criminal sabotaje perpetrado contra la aeronave CUT-1201 de Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976, pocos minutos después de despegar del aeropuerto Seawell, en Barbados, en la que venían los 24 miembros de la delegación atlética (16 deportistas y 8 funcionarios, técnicos y entrenadores) que barrieron con todas las medallas de oro disputadas en el campeonato centroamericano de esgrima efectuado en Venezuela y otros 33 que sumaron 57 nativos del Verde Caimán,11 guyaneses y 5 coreanos democráticos.

Estudiantes matanceros honran a los esgrimistas que perdieron la vida en el crimen de Barbados. (Foto: Tomada de Internet)

«¡Nuestros atletas sacrificados en la flor de su vida y de sus facultades serán campeones eternos en nuestros corazones (Aplausos); sus medallas de oro no yacerán en el fondo del océano, se levantan ya como soles sin manchas y como símbolos en el firmamento de Cuba; no alcanzarán el honor de la olimpiada, pero han ascendido para siempre al hermoso olimpo de los mártires de la patria!», afirmó Fidel nueve días más tarde, en un sentido discurso, el 15 de octubre de 1976.

En agosto, se cumplirán 35 años de una de las más grandes hazañas del deporte cubano como es, sin dudas, el haber asaltado la cúspide de los XI Juegos panamericanos celebrados en La Habana, 1991, donde los nuestros lideraron la tabla de medallas con 140 títulos por 130 la delegación estadounidense que por segunda vez cedió el lugar de honor en el medallero la otra había sido en Buenos Aires, en la primera versión de la cita, en 1951.

Un cuarto de siglo se cumplirán de la fundación de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, Institución creada con el objetivo de formar especialistas que impulsen esta actividad en los países de origen de los estudiantes extranjeros que estudian en ella y la creación por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz del laboratorio antodoping, el cual fue inaugurado el 13 de febrero de 2001, para proteger al movimiento deportivo cubano del nefasto dopaje, luego de un año y nueve meses el laboratorio de Cuba logró su reconocimiento internacional.

Además, el 4 de diciembre se cumplirán 25 años de la celebración por primera vez del Día del Árbitro Cubano. Y el 20 de marzo se conmemoran 20 años del que considero el más grande resultado del béisbol que se juega en Cuba, el cual se concretó el 20 de marzo del 2006, cuando los entonces dirigidos por el difunto Higinio Vélez sorprendieron con una brillante medalla de plata.

Decían Carlos Gardel y Alfredo Lepera que veinte años no es nada, pero en verdad, tratándose del béisbol, han sido una eternidad, mientras esperamos por un resultado que realmente nos haga sentir como aquel del 1er Clásico.

Veinte años se cumplirán de uno de los resultados más importantes del béisbol cubanos, el segundo lugar en el 1er Clásico Mundial. (Foto: Tomada de Internet).

El venidero año será propicio para recordar a varias figuras que también cumplen aniversarios cerrados los 125 de Martín Magdaleno Dihigo Llanos, el Inmortal; los 115 de Conrado Eugenio Marrero Ramos, el Guajiro de Laberinto; el centenario del natalicio de Guillermo Miranda Pérez (Willie Miranda), los 90 de Lázaro Pérez Agramonte, Aquino Abreu, Jorge Trigoura Alemán y Pedro Chávez González, los 80 de la partida física de Alejandro Oms Cosme, el Caballero Oms y un suceso importante para los villaclareños, el medio siglo del día en que el inolvidable trebejista Guillermito García González se convirtió en el primer gran maestro villaclareño y los 10 de la inauguración del Palacio del Ajedrez que lleva su nombre.

Se cumplirán 120 años del natalicio de Martín Dihigo, el Inmortal. (Foto: Tomada de internet)

Dos estadios emblemáticos conmemorarán aniversarios cerrados: el Gran Estadio de La Habana, hoy Latinoamericano, que festejará en octubre sus 80 y el Augusto César Sandino que dentro de pocos días, en enero, celebrará sus 60, pero para ese momento haremos un trabajo especial.

Y si de pelota se trata no se puede pasar por alto que el 19 de octubre hará un lustro del día en que el béisbol fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en Cuba durante una ceremonia que se llevó a cabo en el estadio Palmar de Junco de Matanzas.