Costoso revés de los Leopardos

Los Leopardos de Villa Clara sufrieron el lunes 29 de diciembre un costoso revés frente a los Tigres de Ciego de Ávila, 2 carreras a 3, lo cual comprometió a la manada de Ramón Virgilio Moré Flaqué en sus aspiraciones de agenciarse el último boleto para la postemporada de la 64 Serie nacional de Béisbol.

El juego se mantuvo cero a cero durante las cinco entradas iniciales, con excelente labor monticular de los abridores Raidel Alfonso y Liomil González, hasta que, en el cierre del sexto, los Tigres fabricaron una frente a los lanzamientos del relevista Dairon Casanova, pero en el octavo, frente al rescatista Erisdel Martínez, los villaclareños tomaron el mando por indiscutible de Mailon Tomás Alonso por la pradera izquierda que impulsó a Leonardo Montero y Jonathan Moreno.

Con mínima diferencia a su favor en la pizarra, Ramón Moré trató de preservar la ventaja apelando a su lanzador más experimentado, el derecho Alain Sánchez Machado, quien no pudo evitar el empate, cuando con dos outs en la pizarra soportó cañonazo de Cristian Pagarizabal que fletó hacia la goma a Brayan Romero con la que sirvió para igualar el marcador.

Cada equipo recibió cero en el noveno, por lo que hubo que decidir con la regla Schiller. Increíblemente, en el décimo los Leopardos se fueron en blanco, cuando Mailon Tomás Alonso, que había impulsado las dos del conjunto visitante, bateó para doble play, dejando sobre las almohadillas a los corredores que podrían haberle dado la ventaja a su equipo.

En el final de ese capítulo, los Tigres avileños no desperdiciaron la oportunidad de rematar a los Leopardos, y con un jit de oro de Danny López dejaron al campo a la manada de Mongo Moré, que con este fracaso vieron bastante reducidas sus posibilidades de acceder a los play-off.

Luego de este revés, los anaranjados se mantienen en la oncena plaza con 31 ganados y 35, detrás de los Vegueros de Pinar del Río que cierran la zona de clasificación con 39 y 35, los Elefantes de Cienfuegos ( 39 y 36) y las Avispas de Santiago de Cuba (35 y 37).

A los discípulos de Alexander Urquiola les queda un desafío sellado que van ganando, tres a cero, a la altura del cuarto episodio. De concretarse la victoria llegarían a 40 sonrisas, y esto obligaría a los villaclareños a imponerse en los nueve duelos que les faltan, para terminar abrazados con los representantes de la provincia más occidental del país, y se adjudicarían el boleto porque salieron airosos en el compromiso particular.

De caer los vueltabajeros, los felinos de Moré deben triunfar al menos en ocho de los nueve encuentros pospuestos, para terminar abrazados con pinareños y cienfuegueros, a quienes también doblegaron en la subserie entre ambos; pero si pierden dos juegos, ni Pitágoras los salvaría, porque solo podrían llegar a 38 satisfacciones, una menos que los dos elencos mencionados.

Villa Clara, de ser necesario, tiene pendientes tres desafíos con los Toros de Camagüey, dos con los Tigres y similar cantidad frente a los Alazanes de Granma y los Leñadores de Las Tunas. Nada más parecido que una misión imposible, pero dicen que mientras exista vida hay esperanza.

Por lo pronto les adelantamos que el próximo domingo 4 de enero se reanudará el partido sellado entre Vegueros de Pinar del Río y Cachorros de Holguín.