Leopardos continúan en la batalla por el octavo boleto

Los Leopardos de Villa Clara continúan aferrados a la idea de embolsillarse el octavo boleto hacia los play off de la 64 Serie Nacional de Béisbol y “mordieron” este sábado a los Alazanes de Granma, trece carreras a una.

La manada de Ramón Virgilio Moré Flaqué arrancó debajo en el marcador, después que su abridor Osdany Rodríguez Obregón soportó una carrera en el final del segundo capítulo al permitir cañonazos de Pedro Joaquín Almeida y Ernesto Pérez y luego de retirar por la vía de los strikes a Yordan Luis Rivas, toleró indiscutible de Daniel René Cabrera a la pradera derecha que fletó a Pedro Almeida hacia el plato.

Las preocupaciones de los aficionados villaclareños comenzaron a desparecer en el inicio del sexto cuando la selección local anotó tres veces gracias a un indiscutible de Leonardo Montero que remolcó a Yuri Marcos Fernández con la del empate y sencillo de Osman Antonio Caruncho que fletó a Saikel Águila y Ariel Alejandro Díaz Paret con las carreras que les permitieron a los anfitriones tomar una ventaja que jamás perdieron.

A partir de ahí, el juego se fue de un solo lado con un ataque feroz de los felinos de Mongo Moré que no dejaron de fabricar anotaciones en las entradas siguientes, rematando con un paquete de seis en el noveno.

En ese inning sobresalió el jonronazo de Yoasnier Emilio Pérez que encontró a José Gómez en circulación, para convertirse en el primer bateador villaclareño que empuja 40 carreras en el campeonato y, de paso, igualó con Mailon Tomás Alonso y Leonardo Montero como los máximos productores de palos de vuelta completa del equipo con seis bambinazos.

Por la lomita de los triunfadores desfilaron Osdany Rodríguez, Alain Sánchez, Omar David Pérez y el desproporcionado marcador dio posibilidad para que el mentor Ramón Moré le diera la oportunidad al zurdo santaclareño Sadoc Ismael Acosta Martínez, de 18 años de edad, para que hiciera su debut en series nacionales y el joven serpentinero sacó el último out del partido a costa de Osvaldo Abreu, a quien dominó con roletazo por el cuadro.

Tras el éxito sabatino los Leopardos juegan ahora para 500 de average, pues exhiben balance de 35 ganados y similar número de fracasos, por lo que aseguraron el décimo puesto en la tabla de posiciones, pero la meta del conjunto es involucrarse en la porfía de los ocho, para ello como hemos reiterado en trabajos anteriores los anfitriones están obligados a vencer en todos los partidos reprogramados que les faltan, que en estos momentos son cinco, de perder alguno le dirán adiós al torneo.

Este domingo, los villaclareños enfrentarán nuevamente a los Alazanes de Granma, a partir de las 11:00 am, juego para el cual Ramón Moré nos confesó personalmente que le entregará la pelota al oriundo de Báez, José Carlos Quesada Darias.