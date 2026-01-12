Leopardos siguen aferrados a la clasificación

Los Leopardos de Villa Clara no ceden en sus pretensiones de adueñarse del único boleto que resta para la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol, tras imponerse este domingo por segunda ocasión consecutiva a los Alazanes de Granma, 8 carreras a dos, en partido efectuado en el estadio Augusto César Sandino.

Se trata de la quinta victoria sucesiva de los felinos de Ramón Virgilio Moré Flaqué en la reprogramación de desafíos del campeonato que, además, les permitió salir airosos en el compromiso particular contra los granmenses, tres triunfos a dos, novena subserie en la que los villaclareños se llevan la mejor parte en el torneo.

Los villaclareños contaron con una excelente apertura del oriundo del poblado de Báez, José Carlos Quesada Darias, quien permaneció durante seis entradas en la lomita, en las cuales solo toleró dos anotaciones –una de ellas sucia- y cuatro inatrapables, para acreditarse su octava victoria, máxima cantidad dentro del equipo, que lo coloca en el sexto puesto entre los serpentineros más exitosos de la justa con otros cuatro tiradores, en una lista que encabeza el tunero Yosmel Garcés Herrera, quien archiva once sonrisas.

Ariel Díaz impulsó tres de las ocho carreras. (Foto: Camila Artiles Vilches/Archivo de Vanguardia)

De cerrar el partido se encargó el novato de Santo Domingo, Rubén Ortega Ramos, quien colgó las tres argollas que faltaban, para apuntarse así su segundo salvamento de la temporada.

La novena local aseguró la victoria desde el mismo tercio inicial en el que anotó cinco de las ocho carreras, tres de ellas en el primer capítulo.

En el ataque de los anfitriones sobresalió el camarero y hombre proa en la alineación Ariel Alejandro Díaz Paret, quien bateó de 5-3 y remolcó a tres compañeros.

Los Leopardos exhiben por primera vez un average superior a 500 en el certamen, debido a su balance de 36 juegos ganados y 35 perdidos y sus posibilidades de avanzar a los play off siguen pendiendo de un hilito, pues están obligados a imponerse en los cuatro desafíos reprogramados que les restan para involucrarse en los play off, porque de sucumbir en uno de esos encuentros, entonces serán los Vegueros de Pinar del Río los que se embolsillen el pasaporte para la postemporada.

A la manada de Mongo Moré le falta por celebrar tres juegos contra los Toros de Camagüey, que se desarrollarán en el cuartel general de los Leopardos, a partir del próximo martes, 13 de enero.

Si logran salir airosos en estos duelos, tendrán que rivalizar con los Tigres de Ciego de Ávila, el sábado 17 de enero, en el estadio José Ramón Cepero, encuentro con el cual finalizarían su largo camino por la fase clasificatoria.