Villa Clara a un triunfo de las semifinales del béisbol cubano

Los Leopardos de Villa Clara ganaron, 7-4, el quinto juego de la subserie del play-off ante Las Tunas, correspondiente a los cuartos de final de la 64 Serie Nacional de Béisbol. Con esta victoria, los naranjas se ponen a solo un triunfo del pase a la semifinal.

El choque inició con tres carreras tuneras en el mismo primer inning, luego de que, con bases llenas, Luis Pérez conectara un doble frente al abridor villaclareño Darío Sarduy. Ante el recibimiento irrespetuoso, el manicaragüense supo autorrelevarse y dejar en jaque a la batería oriental.

(Foto: Carolina Vilches Monzón)

Con el picheo ajustado y sobre ruedas, la ofensiva desmontó el mito de la presión inducida por un estadio colmado de iniciativas y vítores de «Sí se puede». El segundo inning trajo consigo el clamor del bateo oportuno. Un fly de sacrificio de Ariel Díaz Pared descontó la primera raya, aunque, si de costumbre y tradiciones hablamos, Leonardo Montero nos recordó que el poderío ofensivo recae en la receptoría azucarera. Con su primer jonrón en postemporada, el máscara villaclareño demostró que cuando hay preparación y ganas, no existen imposibles.



En la cuarta entrada la ventaja azucarera dio una vuelta al diamante. Mientras en la quinta, la producción naranja adicionó otras dos anotaciones al marcador. La parte baja de la sexta permitió la séptima carrera de la tarde, gracias al doble de Osman Caruncho por el leftcenter.

Tras la salida de Darío Sarduy, el escenario vestía de gala a un Omar David Pérez con garras e ímpetu de campeón. El relevo largo dejó en ceros la batería tunera en la séptima entrada, aunque con dos out en el marcador, Pantoja y los suyos descontaron una en la parte alta del octavo.



Hoy el gozo viste de alegría villareña. El próximo miércoles 28 de enero se reanudan las acciones en el estadio Julio Antonio Mella, de Las Tunas. La defensa y el bateo con hombres en base han sido fundamentales en el resultado de esta semifinal hasta el momento. La posibilidad de que el picheo trabaje con margen de opciones y mayor tranquilidad recae en la capacidad de enfoque y concentración.



El béisbol es un deporte colectivo y las individualidades solo valen en función del desempeño conjunto. Hasta entonces, disfrutemos del triunfo que ellos lo merecen, y la afición, mucho más.

Estadio Augusto César Sandino, Santa Clara

Lunes 26 de enero de 2026

Quinto juego de cuartos de final