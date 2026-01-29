Cayó la cuarta: ¡Las Tunas a la semifinal!

Llegó la cuarta, pero no a favor de los nuestros. Las Tunas consiguió la cuarta victoria en el séptimo partido de la subserie. A base de maña y experiencia, los del Oriente cubano vinieron de abajo y entraron en el círculo cerrado de los cuatro grandes en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El choque fue eléctrico, sin dudas de los mejores espectáculos de la campaña. Los naranjas empezaron ganando con jonrón de Cristian Moré y un compañero en base. Sin embargo, los leñadores explotaron al estelar Osdany Rodríguez con racimo de seis en la baja del inning de apertura.

Seis por dos, y parecía que todo caería por su propio peso. Pero no contaron con una juventud que no se amedrentraría, para, a ritmo de jits, descontar tres en el marcador. A cuenta gotas y juego técnico-táctico el choque llegó al último tercio. Otra vez, los errores en defensa y el corrido de las bases dieron al traste con una victoria, que terminó por hacerse esquiva.

Con seis en el marcador y dos outs llegó el turno del resarcimiento. Sin hombres en base y como gota de esperanza, Cristian Rodríguez pegó cuadrangular y empató. Rendirse no había sido una opción, y menos, ahora. Entonces, se fue el octavo y la posibilidad quedó en amenaza.

Otra vez, el bateo oportuno quedó debiendo. El turno era para la defensa. Omar David abre el penúltimo inning. Hasta ese momento nadie había podido descifrar sus lances. Cada entrada había terminado en ceros, mas el béisbol en ocasiones no es justo. Dos outs y hombre en segunda. Setenta y cinco lanzamientos. Larduet al cajón de bateo. Conteo de 3-2. Doble al left y Las Tunas marcaba el sendero a la victoria. Otro jit, y la novena anotación hizo estragos.

Para el noveno quedaría ese sonido de uno, dos y tres. Se nos terminó el sueño beisbolero. No se pudo. Dimos guerra, batallas de calibre esepcional. No en vano, Pantoja reconoció el talento ante los medios. Nuestros propios errores nos costaron, pero lo que se siente se disfruta, se vive y se siente.

Números finales del séptimo partido

Estadio Julio Antonio Mella, Las Tunas

Jueves 29 de enero de 2026

Séptimo juego de cuartos de final