Los clásicos del béisbol villaclareño

Con la inclusión del jugador de cuadro Cristian Leandro Rodríguez García en la plantilla de la selección cubana que acudirá al VI Clásico Mundial de Béisbol, quien se une al monticulista quemadense Denny Yunieski Larrondo, que estuvo desde la conformación del plantel, la cifra de villaclareños en la historia del importante evento crecerá a 11.

En el 1.er Clásico, en 2006, cuando los criollos escalaron el podio por primera y única vez hasta el momento con una resonante medalla de plata, al caer ante Japón en la discusión del cetro, el territorio aportó a la plantilla de los dirigidos por el desaparecido Higinio Vélez Carrión al receptor Ariel Osvaldo Pestano Valdés, el torpedero Eduardo Paret Pérez, el inicialista Ariel Borrero Alfonso y el lanzador Luis Borroto Jiménez.

Eduardo Paret tuvo el honor de ser el primer cubano que empuñó al bate en la historia del importante evento. Foto: Victor Baldizon/Getty Images

Curiosamente hubo dos encuentros, uno contra Puerto Rico y otro frente a República Dominicana, en los que el mencionado cuarteto actuó junto, y los tres peloteros de posición tuvieron participación en los ocho desafíos que realizó el conjunto.

A la estrella del campo corto, Eduardo Paret, correspondió el honor de ser el primer cubano que empuñó al bate en estas confrontaciones, frente a Panamá, el 8 de marzo del 2006, y en el choque en el que nuestra representación cayó en la discusión de la corona ante Japón se dio el gustazo de desaparecerle la esférica en el estadio Petco Park de San Diego, a Daisuke Matsuzaka, el tirador más exitoso en estas lides, con seis victorias, y único premiado dos veces como Jugador Más Valioso, en las ediciones de 2006 y 2009.

riel Borrero le disparó cañonazos a dos premios Cy Young en 2006. (Foto: Al Bello/Getty Images)

Ariel Borrero, el Remolcador naranja, quien comenzó en el banco, se hizo de un puesto regular en la alineación, llegó a convertirse en el cuarto madero del plantel y logró dispararles cañonazos a dos premios Cy Young, el zurdo venezolano Joan Santana y el derecho dominicano Bartolo Colón Morales, el serpentinero latino más triunfador en las Grandes Ligas, con 247 sonrisas y dueño del importante lauro en 2005 en la Liga Americana, mientras que el morocho Santana se apoderó del premio en 2004 y 2006.

Pestano impresionó a la defensa, de tal manera que el dominicano David Ortiz Arias, extoletero de los Medias Rojas de Boston, exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en el 2022, exclamó que Ariel «parecía un torpedero detrás del home».

Ariel Pestano impresionó a la defensa en el clásico fundacional. (Foto: Tomada de Internet)

En el 2009 repitieron Pestano y Paret y debutaron Yoleisy Ulacia Carrazana y el jardinero Leonys Martín Tápanes. Cuatro años más tarde (2013) acudieron los monticulistas Freddy Asiel Álvarez Sáez y Diosdani Castillo Vergel, aunque en realidad pudieron ser tres, pero a pesar del reclamo popular Pestano no fue incluido en la prestigiosa nómina.

Para el certamen de 2017 fueron convocados Alain Sánchez Machado y Freddy Asiel; sin embargo, este último se perdió su segunda incursión en este evento debido -—según se informó entonces— a que se resintió de una antigua molestia en el brazo de lanzar y fue reemplazado por el diestro Jonder Martínez.

Después de la única cita sin presencia de villaclareños, la del 2023, ahora la provincia volverá a estar representada con las mencionadas asistencias de Cristian y Denny Yunieski Larrondo, entretanto, el zurdo Darío Sarduy Medina aparecía en la relación de los lanzadores de reserva de la selección que pilotea el extorpedero Germán Mesa Fresneda.

Actuación de los peloteros villaclareños en los clásicos

Jugador Part. VB C H 2B 3B 4B CI BB K AVE Ariel Borrero 1 22 2 7 1 0 0 4 2 4 318 Leonys Martín 1 7 3 2 0 0 0 0 0 3 286 Ariel Pestano 2 44 4 10 3 0 2 5 2 12 227 Eduardo Paret 2 44 6 8 2 0 1 5 4 7 182