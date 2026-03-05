Un viejo conocido en el comienzo del 6to Clásico

Cuba empezará este viernes 6 de marzo su periplo por la sexta versión del Clásico Mundial frente a Panamá, en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico, un rival con el que coinciden por tercera ocasión en estas lides en el mismo grupo.

Los istmeños fueron los primeros adversarios de los criollos en la historia del evento, el 8 de marzo de 2006 cuando se vieron las caras en el mismo parque beisbolero, donde los representantes del Verde Caimán se apuntaron su primer éxito en estas confrontaciones, al imponerse a los canaleros, 8 carreras a 6, en un desafío que necesitó de once capítulos para quedar definido.

La selección comandada por el difunto Higinio Vélez Carrión facturó un par de anotaciones en el tercer capítulo por biangulares de Eduardo Paret y Yulieski Gourriel para tomar el mando, dos a una hasta que en el sexto un batazo de vuelta completa de Rubén Rivera que encontró a Carlos Lee y Sherman Obando a bordo colocaron arriba en la pizarra a los panameños, cuatro a dos.

Pero en el llamado inning de la suerte los nuestros nivelaron el marcador por cañonazo de Alexei Ramírez, boleto al emergente Ariel Borrero, Eduardo Paret fletó a Ramírez y el mediano de los hermanos Gourriel fletó la del empate con elevado de sacrificio.

El propio Yulieski se encargaría de poner delante al equipo de las cuatro letras en la pizarra en el noveno episodio, al despachar bambinazo con uno en circulación por el bosque izquierdo, el primero de un cubano en estas porfías.

Más, los de la tierra de Omar Torrijos no se dieron por vencidos e igualaron el choque a seis en el cierre del mencionado capítulo y forzaron a decidir por la Regla Schiller.

En el undécimo acto, Cuba fabricó las dos que sellaron la victoria y el futuro big leaguer vueltabajero Yuniesky Maya se llevó el triunfo, con la ayuda del rescatista Yadel Martí, quien retiró a los tres bateadores que enfrentó.

El Rascacielos pinareño Pedro Luis Lazo Iglesias fue el abridor del desafío, pero tuvo que irse camino hacia las duchas en el segundo, para dar paso a cuatro relevistas.

Estas novenas coincidieron otra vez en la llave A del pasado torneo, ocasión en que Cuba vino de atrás el viernes 10 de marzo de 2023 en el Taichung Intercontinental Baseball Stadium, para vapulear a sus contrincantes 13 a 4, con una ofensiva que incluyó veintiún cohetes, su mayor cifra en un partido de Clásico Mundial.

Luego de su compromiso inicial los dirigidos por Germán Mesa Fresneda rivalizarán con Colombia el venidero domingo 8; el lunes 9 tendrán de oponente a Puerto Rico y finalizarán su trayecto por este apartado contra Canadá el miércoles 11.

Con Colombia y Canadá sostendrán sus primeros duelos en estas citas, pero con los boricuas dividieron honores hace dos décadas en el 1er Clásico, evento en el que los nuestros hicieron una hombrada al colgarse la medalla de plata, al sucumbir contra Japón en la discusión de la corona, 6 a 10.

Los puertorriqueños les propinaron a los nuestros su primer nocao en justas internacionales de rango, 12 a 2, en siete entradas, con fracaso del encrucijadense Luis Borroto, pero hubo oportunidad para la revancha y cuando se volvieron a encontrar cinco días más tarde, Ormari Romero firmó el desquite por la mínima, cuatro a tres y Dicky González, el vencedor del primer desafío salió esta vez cabizbajo del terreno.