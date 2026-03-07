Moinelo, a la tercera fue la vencida

Después de haberse ido sin decisiones en sus dos incursiones anteriores en los Clásicos Mundiales, el zurdo pinareño Liván Moinelo Pita hizo valer el refrán de que a la tercera va la vencida y se apuntó su primera sonrisa en estas citas al superar a Panamá, tres carreras a una, para contribuir al comienzo exitoso de los criollos en la sexta versión del evento beisbolero más importante a nivel de selecciones internacionales.

Por supuesto, vale aclarar que se trata de la primera actuación del astro del picheo de la Mayor de las Antillas como abridor, pues había sido utilizado siete veces en funciones de relevista.

En su debut en estos certámenes en 2017 trabajó en tres oportunidades en labor de rescatista, actuó en tres entradas y permitió una carrera, mientras que en 2023 hizo cuatro salidas en igual rol.

Ahora, en el estreno de Cuba en la justa realizó una estupenda faena durante tres innings y dos tercios, dejando a los istmeños con solo dos inatrapables, al tiempo que liquidaba a cuatro adversarios por la vía de los strikes y concedía un par de boletos.

Luego pasaron por la colina del Hiram Bithorn Stadium, Yariel Rodríguez, Enmanuel Chapman Darién Núñez, Yoan López y Raidel Martínez.

Por los nuestros, Yoelkis Guibert rompió el celofán en el segundo capítulo al desaparecer la pelota más allá de la cerca del jardín derecho ante un envío de Logan Allen, quien cargó con el descalabro.

Un episodio más tarde, un doblete de Yiddi Cappe, dejó lista la escena para que Yoan Moncada disparara el segundo bambinazo de los cubanos en la jornada, que fletó las carreras que sellaron la victoria ante un conjunto que apenas pudo pisar la goma una vez gracias a un incogible remolcador de Johan Camargo frente a Emmanuel Chapman.

Para los representantes del Verde Caimán fue su cuarta sonrisa abriendo Clásicos Mundiales y la tercera en sus enfrentamientos con los canaleros que pasan a ser junto a los australianos, las principales víctimas de Cuba en la historia del evento.

La tropa de Germán Mesa descansa este sábado y el domingo 8 de marzo se opondrán a Colombia, que cedió en su presentación inicial ante Puerto Rico (0-5), en lo que será el primer choque entre ambos elencos en confrontaciones de este tipo.